Le bilan de la catastrophe ferroviaire en Espagne s'alourdit
De nouveaux corps ont été retrouvés jeudi après-midi sur les lieux de la collision entre deux trains à grande vitesse à Adamuz, en Andalousie.
La collision entre deux trains à grande vitesse à Adamuz, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, a fait 45 morts, selon un nouveau bilan. Les secours ont annoncé avoir retrouvé deux nouveaux corps jeudi après-midi sur les lieux de la catastrophe.
«En théorie il s'agit des deux (dépouilles) qu'il manquait», a expliqué un porte-parole, précisant qu'elles avaient été découvertes dans un wagon du train Alvia de la compagnie Renfe, heurté de plein fouet par le train Iryo qui venait en sens inverse et s'était déporté sur sa voie. Au total, 45 signalements pour disparition ont été émis auprès de la police, laissant croire que le bilan définitif devrait donc être de 45 décès. (ag/ats)
