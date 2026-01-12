Un record: 10 tonnes de cocaïne ont été saisies en haute mer

Une opération a été menée dans l’océan Atlantique par les unités spéciales de la police espagnole, qui ont intercepté un cargo lié à «une organisation multinationale» du narcotrafic.

Près de dix tonnes de cocaïne ont été saisies la semaine dernière dans un bateau transportant du sel dans l'océan Atlantique, a annoncé lundi la police espagnole, «la plus importante» saisie de ce type jamais réalisée en haute mer par ses services.

L'opération a été menée par les unités spéciales de la police espagnole, qui ont intercepté le cargo battant pavillon camerounais lié à «une organisation multinationale» du narcotrafic, alors qu'«il naviguait dans l'océan Atlantique à destination de l'Europe en provenance du Brésil», a précisé la police dans un communiqué.

«Treize personnes ont été interpellées au cours de l'opération et la drogue, répartie dans 294 sacs, a été saisie, de même qu'une arme de poing» La police espagnole dans un communiqué

La police chiffre à 9994 kilogrammes la quantité exacte de drogue dissimulée à bord dans une cargaison de sel. C'est «la plus importante saisie de cocaïne en haute mer réalisée par la police nationale de toute son histoire», s'est-elle félicitée, évoquant «un coup historique» porté au narcotrafic.

La DEA américaine, l'agence fédérale aux États-Unis en charge de la lutte contre le trafic de drogue, ainsi que les autorités françaises, portugaises et brésiliennes ont «collaboré» en vue de la réussite de l'opération, est-il précisé dans le communiqué.

6,5 tonnes l'automne dernier

En octobre 2025, la police espagnole avait annoncé la saisie de 6,5 tonnes de cocaïne dans un bateau au large des iles Canaries, après avoir découvert un an plus tôt 13 tonnes dans le port d'Algésiras, en Andalousie (sud), camouflées dans un conteneur parmi des bananes.

Cette saisie avait alors été présentée par les autorités comme «la plus grande (...) de l'histoire du trafic de drogue» dans le pays.

La plus grande saisie de cocaïne en haute mer remontait pour sa part à 1999, quand la police espagnole en avait saisi 7,5 tonnes dans un bateau.

L'Espagne est considérée par les spécialistes de la lutte antidrogue comme l'une des principales portes d'entrée de la cocaïne en Europe, en raison de ses liens avec l'Amérique latine, où la drogue est produite, mais aussi de sa situation géographique. (sda/ats/afp/fv)