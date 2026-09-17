La Suisse se sait vulnérable aux cybermenaces et tente d’y remédier. Image: montage watson

Les cybermenaces augmentent, la Suisse tente de mieux se protéger

Face à la multiplication des cybermenaces, la Suisse veut renforcer la sécurité de ses réseaux de télécommunications. Le projet est globalement bien accueilli en consultation.

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Le projet visant à mieux protéger les réseaux suisses de télécommunications contre les cybermenaces est globalement bien accueilli. A l'issue jeudi de la procédure de consultation, les prises de position disponibles approuvent le renforcement des exigences de sécurité.

Le Centre accepte notamment les principes de «Security by Design» et «Security by Default», qui doivent intégrer la sécurité dès la conception des infrastructures, ainsi que la réduction des dépendances critiques envers certains fournisseurs. Il salue particulièrement le renforcement de la lutte contre l'usurpation de numéros de téléphone («spoofing»).

Le parti réclame toutefois une mise en oeuvre technologiquement neutre et proportionnée fondée sur les risques, afin d'éviter une réglementation excessive.

Plusieurs cantons soutiennent également le projet. Ils jugent le renforcement nécessaire face à la multiplication des cybermenaces et aux dépendances géopolitiques, dans la mesure où les réseaux de télécommunications constituent une infrastructure critique pour l'économie et la société. (jah/ats)