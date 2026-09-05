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USA: 50 responsables militaires sont passés au détecteur de mensonges

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USA: 50 responsables militaires sont passés au détecteur de mensonges

Les hauts gradés ont dû répondre au sujet d'une pénurie de munitions de l'armée américaine. Un interrogatoire d'une telle ampleur pourrait être une première.
05.09.2026, 22:2005.09.2026, 22:20

Le Pentagone a soumis des dizaines de ses hauts responsables militaires au détecteur de mensonges pour déterminer l'origine d'une fuite d'informations concernant une pénurie de munitions de l'armée américaine, ont rapporté plusieurs médias américains.

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Le New York Times a révélé vendredi que 50 membres de l'état-major interarmées, le personnel de planification et de conseil du Pentagone, avaient dû se soumettre au test du polygraphe dans le cadre de cette enquête.

Une information confirmée par CBS, qui a rajouté que le chef d'état-major des armées Dan Caine n'avait, lui, pas été testé.

Fin juillet, des informations de presse avaient rapporté que les Etats-Unis rationnaient l'utilisation de leurs missiles, notamment ceux de type intercepteurs, après que les réserves avaient été fortement réduites à cause de la guerre en Iran.

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L'administration Trump avait démenti, le président américain affirmant que le pays disposait «de quantités énormes de munitions».

Interrogé sur cette enquête par l'AFP, le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, a refusé de commenter toute «question interne de personnel ou d'enquête» mais a affirmé qu'il prenait «toutes les fuites d'informations classifiées relevant de la sécurité nationale extrêmement au sérieux» et menait «les enquêtes appropriées en conséquence».

Il a ajouté:

«Sécuriser des informations classifiées est essentiel pour assurer la sécurité des Etats-Unis et celle de nos troupes déployées dans le monde.»

Le test du polygraphe est une pratique courante lors de vérifications d'antécédents ou de renouvellements d'habilitations de sécurité pour les agents du gouvernement ayant accès aux secrets d'Etat les plus sensibles.

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Mais le déploiement de ces tests à grande échelle dans le cadre d'une enquête concernant des fuites est très rare, voire inédit, d'après les analystes et les sources citées anonymement par le New York Times et CBS. (ats/afp)

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