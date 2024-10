Jimmy Carter, âgé de 100 ans, a voté pour Kamala Harris

«Nous avons deux ennemis: le Hamas et Netanyahou»

Un documentaire dit avoir percé le plus grand secret du Bitcoin

Retiré de toute vie publique, le démocrate, président d'un seul mandat (1977-1981), bénéficie de soins de fin de vie à domicile depuis février 2023. Il est le plus vieux président américain encore en vie. (ats/afp)

Selon son petit-fils cité par l'Atlanta Journal-Constitution, Jimmy Carter avait confié à sa famille qu'il lui était plus important de rester en vie pour pouvoir voter à la présidentielle 2024 que de franchir le cap de ses 100 ans.

Jimmy Carter fête ses 100 ans et il a un dernier objectif

Plus de «International»

Le plus vieux des anciens présidents américains encore en vie vient de voter par correspondance pour la démocrate Kamala Harris.

Les plus lus

Où est passée Kamala Harris?

Nous vous le disions ce week-end: la campagne démocrate a été vidée de sa magie, après trois mois d‘un formidable élan. Face à la vice-présidente, un Donald Trump qui démontre une endurance impressionnante, alignant les meetings aux quatre coins du pays et paraissant plus agressif et déterminé que jamais. Il y a le feu dans la baraque démocrate.

«Où est passée l’urgence de battre Trump?». Cette fronde vient d’un allié de Kamala Harris, qui peut se montrer intraitable lorsqu’il a l’impression que ça roupille: le New York Times. Dans une attaque frontale parue ce week-end, l’éditorialiste Maureen Dowd tire la sonnette d’alarme comme on voudrait réveiller un fêtard parce qu’il est l’heure d’aller bosser. Et sa conclusion ne tortille pas du popotin: