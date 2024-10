Il est le tout premier ex-président des Etats-Unis à franchir le cap symbolique des trois chiffres: le démocrate Jimmy Carter célèbre ses 100 ans ce 1er octobre. getty/watson

Jimmy Carter fête ses 100 ans et il a un dernier objectif

L'ancien président américain, le tout premier à fêter son centième anniversaire, s'est donné un ultime cap à franchir: le 15 octobre, date à laquelle le vote anticipé commencera en Géorgie, afin de pouvoir voter à l'élection présidentielle de 2024.

C'est à son domicile de Plains, dans l'Etat de Géorgie, où il est en soins palliatifs depuis 19 mois, que le 39e président des Etats-Unis a soufflé ses 100 bougies. Si l'évènement a été marqué dans son Etat par toute une série de concerts et de célébrations, Jimmy Carter n'y a pas vraiment prêté attention. Il y a quelques semaines encore, lorsque son fils, Chip, lui a demandé comment il comptait célébrer ce cap important, il a été envoyé sur les roses.

«Il a dit que ça ne l’intéressait pas. C’était juste un anniversaire. Il a dit qu’il voulait voter pour Kamala Harris» Chip Carter, au Washington Post, en septembre 2024.

La santé de Jimmy Carter s'est considérablement dégradée depuis le décès de sa femme, Rosalynn, en novembre dernier. L'amour de sa vie. Celle avec qui il a été marié pendant 77 ans. La dernière apparition publique du couple remonte à septembre 2023, lorsque les Carter ont été aperçus à bord d'un SUV noir, à l'occasion d'un festival dédié aux cacahuètes, la spécialité de l'Etat de Géorgie.

Rosalynn et Jimmy Carter, lors de leur dernière apparition publique ensemble, l'an dernier, au Peanut Festival. reddit

Le 18 août, jour des 97 ans de Rosalynn, l'ancien président a été conduit au bord d'un étang devant leur maison, où elle a été inhumée. «Il regardait sa pierre tombale, j’ai commencé à parler et il m’a dit de me taire», témoigne Chip Carter. Pendant une vingtaine de minutes, son père est resté assis en silence.

«Il priait sans doute, mais il aurait pu simplement avoir une conversation avec maman»

Une ultime mission

«Après le décès de ma grand-mère, il a connu une période assez longue où il ne s'est pas vraiment engagé», confirme Jason Carter, son petit-fils, au Washington Post. «Mais maintenant, il parle à nouveau de politique.»

En effet, alors que le 19 août marquait le lancement de la Convention nationale démocrate, Jimmy Carter a connu un regain d'énergie et commencé à se passionner pour la course à la Maison-Blanche. Selon ses proches, le démocrate a passé ses journées à regarder tous les discours - avec une préférence pour celui de Michelle Obama.

A l'approche de ses 100 ans, l'ancien chef d'Etat, cultivateur d'arachides et vétéran de la marine, qui n'a effectué qu'un seul mandat entre 1977 et 1981, s'est surpris à parler davantage, poser des questions sur l'évolution rapide de la campagne et surtout, à se réjouir de l'élan pour Kamala Harris.

«J'essaie seulement de voter pour Kamala Harris» Jimmy Carter, selon son petit-fils Jason au Atlanta Journal-Constitution.

Après avoir échoué à sa réélection face à Donald Reagan et quitté ses fonctions, au milieu des critiques concernant sa gestion de la crise des otages en Iran en 1981, celui que Donald Trump a longtemps qualifié de «pire président des Etats-Unis» s'est investi pendant des décennies au service de la promotion de la paix, des droits de l'Homme et de la santé publique. Un engagement intense qui lui a valu le prix Nobel de la paix en 2002.

Jimmy et Rosalynn sur leur plantation de cacahuètes, en août 1978. Keystone

Bien qu'aujourd'hui, ses signes vitaux soient bons et qu'il mange bien (selon le Post, il nourrit un faible pour les mini cupcakes, dont les «red velvet» et ceux au caramel), Jimmy Carter reste très faible. Certains jours sont «meilleurs que d'autres» et il a besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer.

Personne ne sait combien de temps reste à l'ancien président ni ce qui le fait avancer, au-delà de l'élection présidentielle du 5 novembre. «Je ne sais vraiment pas quoi penser de tout cela», confie Jason Carter. «Je pense vraiment qu’à ce stade, il a abandonné l’idée de contrôler la situation. Je pense qu’il attend que le plan de Dieu suive son cours.»