Les connaisseurs de l'aviation commencent à esquisser des hypothèses pour expliquer la tragique collision entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire ce mercredi à Washington.

Voici les premières théories sur le crash de Washington

Quelques heures seulement après la collision d'un avion de ligne d'American Airlines avec un hélicoptère militaire à Washington DC, plusieurs hypothèses ont déjà été avancées pour tenter d'expliquer l'un des pires accidents aériens de l'histoire récente des Etats-Unis.

Toutes les victimes de l'incident n'ont pas encore été retrouvées dans les eaux noires et glacées du fleuve Potomac, ni même un bilan final confirmé, que les premières théories fourmillent déjà pour expliquer le tragique accident aérien survenu mercredi soir à 20h47 au cœur de la capitale américaine.

Les enregistrements du contrôleur aérien, captés quelques minutes avant l'accident, prouvent pourtant que les pilotes de l'hélicoptère militaire Black Hawk, un appareil qui répond à l'indicatif d'appel «PAT25», ont bel et bien identifié un avion du transporteur American Airlines, un Canadair Regional Jet (abrégé «CRJ»).

Quelques instants plut tôt en effet, le contrôleur de la tour de contrôle a prévenu l'hélicoptère, en plein vol d'entraînement et qui navigue alors «à vue», de faire attention au jet sur le point de croiser sa trajectoire.

Le contrôleur aérien PAT 2-5, avez-vous le CRJ en vue?

Le contrôleur aérien PAT 2-5, passez derrière le CRJ.

Le pilote de l'hélicoptère PAT 2-5 a un avion en vue, demandez une séparation visuelle.

De son côté, autorisé à effectuer un atterrissage sur la piste 33 orientée nord-ouest, l'avion de ligne CRJ fait et se trouve «exactement là où il est censé être», selon les mots de Juan Browne, un pilote de ligne américain, dans le Times britannique.

«Le CRJ effectuait une approche stable exactement là où il était censé se trouver et faisait ce qu'il était censé faire» Juan Browne dans le Times

Les deux équipages naviguent alors «à vue» - une procédure requise dans ce secteur particulier et qui contraste avec les approches plus automatisées ordinairement effectuées par les avions de ligne, au moyen d'instruments. Il incombe donc aux pilotes de se diriger avec la seule aide de leurs yeux - mais avec l'appui des contrôleurs aériens qui les avertissent de la présence d'autres appareils aux alentours. Selon les documents consultés par le Wall Street Journal, les deux appareils se trouvent alors à une altitude entre 60 et 120 mètres au-dessus du fleuve Potomac.



«Pour une raison ou une autre, l'hélicoptère n'a pas vu et évité le CRJ comme le contrôleur aérien lui avait demandé de le faire et l'a percuté de plein fouet» Juan Browne dans le Times

Quelques secondes plus tard, après avoir convergé quasi à angle droit, l'hélicoptère et le CRJ entrent en collision. L’horreur de la collision entre les deux avions est évidente. «Oh mon Dieu…!» entend-on quelqu'un crier en arrière-plan des transmissions radio.

L'explosion est alors suffisamment lumineuse pour qu'un autre avion s'exclame:

«Tour, vous avez vu ça?»

Possible confusion

Selon les premières spéculations des pilotes sur les réseaux sociaux et dans les médias, il est possible que l'hélicoptère n'ait pas identifié le «bon» avion. C'est l'avis d'un compte spécialisé dans l'aéronautique sur X, qui spécule que le pilote a pu confondre deux appareils. Les phares de l'avion que l'équipage de l'hélicoptère évitait appartenaient peut-être, en fait, à ceux d'un autre appareil.

Les défauts de la navigation «à vue» sont bien connus: au milieu des lumières vives d'une ville, il est extrêmement difficile de repérer les autres avions la nuit et à basse altitude.

Conditions difficiles et manque de personnel

D'autres experts pointent également les conditions de vol très particulières autour de l'aéroport national de Washington, protégé par des mesures de sécurité ultra-strictes dues à sa situation à seulement cinq kilomètres de la Maison-Blanche, du Capitole et d'autres monuments historiques. Les pilotes doivent suivre de près le cours du fleuve Potomac pour éviter ce secteur restreint.

Alors que cet espace aérien, qui abrite la piste la plus fréquentée du pays, était déjà fortement encombré. L'Aéroport national Ronald Reagan a été autorisé l'année dernière à ajouter cinq places supplémentaires à son planning, suscitant des inquiétudes parmi les législateurs et les experts en sécurité.

«Vous augmentez également le risque de sécurité car lorsqu'un avion décolle ou atterrit toutes les minutes, pendant que d'autres avions tournent en rond, en particulier dans un espace aérien très restreint comme l'espace aérien DCS, vous courez le risque d'un sérieux problème» Tim Kaine, sénateur de Virginie, en mai 2024

Un risque auquel s'ajoute le manque de personnel du secteur aérien américain de plus en plus critiqué aux Etats-Unis, et à l'origine de plusieurs quasi-collisions ces derniers mois. En 2023, une enquête du New York Times avait révélé que des accidents évités de justesse, principalement imputés à une erreur humaine, se produisaient «plusieurs fois par semaine».



Alors que les hypothèses sur les causes du crash tragique se multiplient et qu'une enquête a été ouverte, le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a confirmé lors d'une conférence de presse jeudi que les autorités disposaient de «premiers indicateurs» de ce qui s'est passé. Sans fournir plus de détails. Une chose est d'ores et déjà certaine: l'accident n'a probablement laissé «aucun survivant». Il s'agit du premier accident mortel d'un avion de ligne commercial américain sur le territoire, depuis plus de 16 ans.