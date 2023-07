Fox News a encore des problèmes

Fox News et Donald Trump: l'amour finit mal, en général

Los Angeles Times via Getty Images

Ray Epps, ci-dessus, n'a jamais fait mystère qu'il se trouvait sur les lieux lors du soulèvement. Los Angeles Times via Getty Images

Ray Epps s'était rendu à la manifestation du 6 janvier 2021, persuadé que «l'élection avait été volée» au milliardaire républicain par son adversaire démocrate Joe Biden à cause des «mensonges diffusés par Fox», mais il n'était pas entré dans l'enceinte du congrès, souligne la plainte .

Faute à ces accusés infondées, l'homme affirme avoir reçu des menaces de mort et perdu son travail, avant d'avoir finalement été obligé de déménager. Cet ancien membre du corps des Marines, qui déclare avoir voté pour Donald Trump en 2016 et 2020, se décrit comme un téléspectateur régulier de Fox News.

La chaîne et son ex-animateur vedette, Tucker Carlson, ont mis en place pendant des années «une campagne propageant des allégations mensongères sur M. Ray Epps», affirme le plaignant. Il était présenté comme un «agent infiltré du FBI» ayant incité la foule «à pénétrer de façon violente au sein du Capitole».

Ray Epps, un Américain pro-Trump qui a participé aux évènements du 6 Janvier, accuse Fox News de l'avoir présenté, à tort, comme un agent du FBI infiltré ayant incité des partisans de Donald Trump à attaquer le Capitole . Il requiert qu'un montant non défini de dommages et intérêts soit déterminé par un jury.

