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Un nouveau porte-avions américain est arrivé au Moyen-Orient

FILE - The USS George Washington aircraft carrier is pictured off the coast of Argentina, May 30, 2024.(AP Photo/Victor R. Caivano, File) Iran US Aircraft Carrier
Avec le déploiement du George Washington au Moyen-Orient il ne restera plus, au moins temporairement, de porte-avions américain dans le Pacifique.Keystone

Un nouveau porte-avions américain est arrivé au Moyen-Orient

L'armée américaine a annoncé jeudi l'arrivée d'un nouveau porte-avions au Moyen-Orient, en remplacement de l'Abraham Lincoln dont le déploiement en mer depuis des mois avait suscité des inquiétudes sur les conditions de vie de l'équipage.
20.08.2026, 17:5420.08.2026, 17:54

L'USS George Washington «opère au Moyen-Orient dans le cadre du déploiement prévu après être arrivé dans la zone d'opération du Centcom hier», a précisé le Commandement américain pour le Moyen-Orient sur X.

Les conditions de vie des marins à bord du porte-avions Abraham Lincoln, déployé en mer depuis plus de huit mois, ont déclenché des critiques aux Etats-Unis.

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Depuis plusieurs jours, des élus ainsi que les familles de marins ont confronté les dirigeants de l'armée au sujet des conditions difficiles auxquelles l'équipage était exposé, notamment des pénuries alimentaires. Certaines familles ont fait état de graves problèmes de santé mentale et de tentatives de suicide à bord.

Aubaine pour Pékin

Donald Trump a sèchement balayé la semaine dernière ces inquiétudes tout en confirmant le remplacement du porte-avions par le George Washington, tandis que le ministre de la Défense, Pete Hegseth, a estimé que la situation avait été «caricaturée».

Le porte-avions Abraham Lincoln a quitté San Diego, en Californie, le 21 novembre 2025 pour une mission en mer de Chine méridionale et a été redirigé vers le Moyen-Orient avant que les Etats-Unis et Israël ne lancent le 28 février la guerre contre l'Iran.

Avec le déploiement du George Washington au Moyen-Orient il ne restera plus, au moins temporairement, de porte-avions américain dans le Pacifique, une aubaine pour Pékin avec qui Washington est en compétition. (sda/ats/afp)

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