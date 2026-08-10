Ces vagues de chaleur ont alimenté une sécheresse quasi généralisée en France, en Espagne, mais aussi en Suisse. Keystone

«Nous n'avons pas connu un tel climat de notre vivant»

Depuis mai, l'Europe de l'Ouest a subi quatre épisodes de chaleurs extrêmes, dont deux en juillet. Avec de sérieuses répercussions sur l'environnement.

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L'Europe occidentale a connu son début d'été le plus chaud jamais enregistré, avec une période juin-juillet à un niveau record, a annoncé lundi le service Copernicus. Les océans ont aussi atteint en juillet des niveaux de chaleur «jamais enregistrés pour ce mois».

«Nous n'avons pas connu un tel climat de notre vivant et peut-être même pas depuis l'avènement de notre civilisation», avait alerté mercredi devant les journalistes Carlo Buontempo, directeur du service européen sur le changement climatique Copernicus Climate Change Service (C3S). À l'échelle mondiale, juillet 2026 est devenu, à égalité avec juillet 2024, le deuxième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré, seulement dépassé par juillet 2023.

Mais c'est en Europe occidentale, sur le continent qui se réchauffe le plus vite, que le phénomène est le plus marqué. La température moyenne combinée dans cette zone pour juin et juillet s'est élevée à 21,62 degrés Celsius, dépassant le record de 2022 et «reflétant la persistance exceptionnelle de la chaleur» cet été, indique Copernicus.

Juin 2026 était déjà un mois de chaleur record pour la région et juillet se classe au deuxième rang des mois de juillet les plus chauds. Avec une température moyenne de 22,48 degrés (2,53 degrés de plus que les normales de la période 1991-2020), il arrive juste derrière juillet 2006 (22,54 degrés).

Une sécheresse quasi généralisée

Depuis mai, l'Europe de l'Ouest a subi quatre épisodes de chaleurs extrêmes, dont deux en juillet. Ces vagues de chaleur ont alimenté une sécheresse quasi généralisée en France, en Espagne, dans certaines régions d'Allemagne et au Royaume-Uni, mais aussi en Suisse.

Copernicus signale qu'en juillet, les niveaux d'humidité des sols en Europe occidentale «étaient nettement inférieurs à ceux de juillet 2022, dernier été marqué par une grave sécheresse» dans cette région. C'est «un exemple clair de la façon dont le changement climatique intensifie les extrêmes thermiques, la chaleur et la sécheresse se renforçant mutuellement», explique Samantha Burgess, une responsable de Copernicus.

Conséquences directes: les débits fluviaux ont été «exceptionnellement bas», notamment sur la Seine, le Rhin et le Danube. Ces faibles niveaux ont accru la pression sur l'approvisionnement en eau, l'irrigation, les écosystèmes aquatiques, le transport fluvial et la production d'énergie dans plusieurs pays.

Température record pour les océans

Ces conditions ont également «favorisé une activité exceptionnelle des feux de forêt dans cette région, tant en termes de superficie brûlée que d'émissions» de carbone, indique Copernicus. En France, environ 42 000 hectares ont été parcourus lors d'un gigantesque incendie en Girond et, en Espagne, ce sont 44'000 hectares qui sont partis en fumée dans la province d'Avila.

En juillet, les océans du globe ont atteint des températures records pour le deuxième mois consécutif. La température moyenne mondiale à la surface des mers a atteint 20,96 degrés Celsius, dépassant le précédent record de 2023.

La chaleur océanique a atteint des «niveaux exceptionnellement élevés» sur une grande partie du Pacifique tropical, une zone où les conditions actuelles du cycle climatique naturel El Niño – qui a tendance à réchauffer les eaux et les températures mondiales et à alimenter les phénomènes extrêmes comme les sécheresses et les inondations – «devraient encore s'intensifier au cours des prochains mois».

L'impact d'El Niño

«Nous sommes confrontés à un El Niño très important, dont l'ampleur pourrait être sans précédent», a indiqué Buontempo, estimant que cela pourrait conduire à un nouveau record de température moyenne mondiale d'ici à la fin de l'année ou au début 2027. Mais «le principal moteur de ce réchauffement, comme nous le savons, réside dans les gaz à effet de serre» émis par l'humanité dans l'atmosphère, ajoute-t-il.

Déjà, autour de l'Europe, les eaux de la Méditerranée occidentale et de la façade atlantique connaissent des températures inhabituellement élevées en juillet, associées à des épisodes de canicule marine.

Les épisodes El Niño atteignent généralement leur pic à la fin de l'année, lorsque la chaleur accumulée dans l'océan libérée dans l'atmosphère fait grimper les températures mondiales. Le précédent épisode El Niño a contribué à faire de 2023 et 2024, respectivement, la deuxième et la première année les plus chaudes jamais enregistrées. (jzs/ats/afp)