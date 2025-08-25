assez clair, brumeux
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

La garde nationale désormais armée à Washington

Armed members of the South Carolina National Guard are positioned outside of Union Station in Washington, Sunday, Aug. 24, 2025. (AP Photo/Rod Lamkey, Jr.) Trump District of Columbia
Les gardes nationaux ne sont autorisés à faire usage de la force qu'«en dernier recours et seulement en réponse à une menace imminente de mort».Keystone

La garde nationale désormais armée à Washington

Les soldats spéciaux déployés par Trump pour «nettoyer» la capitale américaine ont commencé à porter leur arme de service dimanche soir.
25.08.2025, 06:4225.08.2025, 06:42
Plus de «International»

La garde nationale américaine, mobilisée à Washington, a commencé à porter des armes dimanche dans la capitale, a annoncé l'armée. Plus de 2200 gardes nationaux y ont été déployés pour lutter contre le crime, à la demande du président américain Donald Trump

«A partir de la fin de soirée du 24 août 2025, les soldats du détachement spécial conjoint de Washington D.C (JTF-DC) ont commencé à porter leur arme de service», a indiqué cette composante de l'armée américaine dans un communiqué. Ces réservistes ne sont autorisés à faire usage de la force qu'«en dernier recours et seulement en réponse à une menace imminente de mort ou de blessure corporelle grave», est-il précisé dans le document.

Etats-Unis: La Garde nationale bientôt mobilisée dans 19 Etats

Le président américain Donald Trump a affirmé que Washington était «envahie par les gangs» et que ces déploiements sont nécessaires pour la «nettoyer». La garde nationale avait déjà été mobilisée en juin à Los Angeles, au moment d'importantes manifestations contre la politique migratoire du gouvernement fédéral.

En cas d'urgence nationale

Les statistiques de la police de la capitale montre cependant un recul de la criminalité violente entre 2023 et 2024, même si cette baisse est intervenue après une forte augmentation post-Covid. Donald Trump a accusé la maire Muriel Bowser d'avoir communiqué des chiffres «faux», menaçant d'une prise de contrôle totale de la ville par le pouvoir fédéral.

La plupart des effectifs de la garde nationale mobilisés dans la capitale ont été envoyés par les Etats républicains de Virginie-Occidentale, de Caroline du Sud, de l'Ohio, du Mississippi, de la Louisiane et du Tennessee.

Qui sont ces soldats spéciaux que Trump déploie à Washington?

Les gardes nationaux dépendent de chaque Etat américain et ne peuvent être déployés qu'en cas d'urgence nationale, comme une catastrophe naturelle, à la demande de l'Etat fédéral et après le feu vert du gouverneur local. Ils ne sont pas censés intervenir contre la criminalité, les émeutes, les manifestations.

En plus de ces militaires, des agents fédéraux du FBI, de la police de l'immigration ICE ou antidrogue DEA sont aussi déployés à Washington. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit

Le nombre d'incendies explose en Europe: voici l'ampleur des dégâts
de Alberto Silini
2
Face au surtourisme, la Norvège distribue des sacs à excréments
de Niels Anner, copenhague
Après le mirage des JO, les sans-abris sont de retour à Paris
de Emma LAUNE-TEREYGEOL, paris
Analyse
«Faites un deal»: Trump met Zelensky sous pression après avoir vu Poutine
de Renzo Ruf
5
Thèmes
Donald Trump n'a pas aimé se faire sermonner
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
F-35: le chef de l’armée de l’air contredit le Conseil fédéral
2
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
3
Sunrise est le «premier opérateur d'Europe» à franchir ce cap
Ils se préparent à détrôner Zelensky depuis Londres
Tant que la guerre durera, Volodymyr Zelensky se maintiendra au pouvoir. Mais ses adversaires politiques se positionnent déjà pour l'après. Et tous ont un point commun.
Tout comme son homologue américain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a pas suivi un parcours classique. Acteur jusqu'en 2018, il a fondé son propre parti la même année, avec lequel il remportera l'élection l'année suivante. Il occupe depuis lors la plus haute fonction de l'Etat ukrainien.
L’article