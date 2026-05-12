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Les voyages d'Epstein en Colombie vont être révélés

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Jeffrey Epstein et Ghislaine MaxwellImage: www.imago-images.de

Les voyages d'Epstein en Colombie vont être révélés

La justice colombienne ordonne la divulgation d'informations sur les séjours du criminel américain et de Ghislaine Maxwell dans le pays. L'ancien président Andrés Pastrana pourrait se voir épinglé.
12.05.2026, 07:3012.05.2026, 07:30

Un tribunal colombien a ordonné lundi aux autorités de l'immigration de divulguer des informations sur les voyages en Colombie du criminel sexuel américain Jeffrey Epstein et de sa complice Ghislaine Maxwell. L'ancien président colombien Andrés Pastrana est mentionné à plusieurs reprises dans les documents publiés par le département américain de la justice.

Pastrana a été passager du jet privé de ce dernier en 2003 et apparaît dans des courriels qui suggèrent une relation étroite avec le couple Epstein-Maxwell. L'ancien président (1998-2002) figure également sur une photographie avec Maxwell datant de 2002, où tous deux portent des uniformes de l'armée de l'air colombienne.

Pastrana et Maxwell en Colombie
Andrés Pastrana et Ghislaine MaxwellImage: DOJ

Dans des courriels déclassifiés, Ghislaine Maxwell affirme aussi avoir piloté un hélicoptère militaire Blackhawk en Colombie et avoir tiré depuis les airs sur un groupe de guérilleros dans l'Amazonie.

Des «raisons de sécurité nationale»

Le tribunal administratif du département de Cundinamarca (centre) a ordonné à l'autorité chargée de l'immigration, Migracion Colombia, de rendre publiques les informations concernant les visites d'Epstein et de Maxwell dans le pays.

L'agence avait auparavant refusé les demandes d'information des journalistes, invoquant des «raisons de sécurité nationale et de protection des données personnelles». Le tribunal a estimé dans un communiqué que ces informations sont «d'un grand intérêt pour le public».

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Pastrana reconnaît avoir rencontré le couple à plusieurs reprises, mais insiste sur le fait qu'il s'agissait de rencontres de nature officielle. Il affirme que Maxwell, qui purge une peine de 20 ans de prison aux Etats-Unis pour son rôle dans le réseau de trafic sexuel d'Epstein, a effectué un court vol en Colombie, mais nie qu'elle ait tiré depuis l'appareil.

L'ex-président colombien affirme également n'avoir jamais visité la fameuse île privée d'Epstein dans les Caraïbes, où le magnat est accusé d'avoir fait venir des mineures à des fins de trafic sexuel.

Des liens avec les élites politiques

Jeffrey Epstein a longtemps entretenu des liens avec les élites politiques et économiques mondiales. En juillet 2019, il avait été arrêté et inculpé pour exploitation sexuelle de mineures et association de malfaiteurs.

Epstein a été retrouvé pendu dans sa cellule le 10 août 2019, alors qu'il était en attente de son procès. L'autopsie a conclu à un suicide. (jzs/ats/afp)

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