Un prototype balistique trois fois plus puissant que ce qui existe aujourd'hui va bientôt être testé par l'armée américaine. Image: General atomics

L'arme-laser la plus puissante du monde va être testée par les Américains

L'armée américaine développe actuellement un canon laser capable de démonter les plus gros véhicules militaires disponibles en un seul tir. Les essais concernant cette arme d'une dangerosité inédite débuteront en 2022.

«Le prototype produira un effet létal supérieur à tout ce qui a été mis en place auparavant». Après avoir construit des chiens robots monté d'un missile sur le dos, c'est une nouvelle démonstration de force délivrée par l'armée américaine il y a quelques jours. Fin octobre, celle-ci a annoncé bientôt tester un canon laser monté sur un camion lourd. Il serait capable d'abattre un avion, un missile ou un hélicoptère, en moins d'une seconde.

A l'origine, l'armée américaine prévoyait de déployer une arme-laser de 50 kilowatts sur ses véhicules de combat au cours des prochaines années. Elle s'était déjà entraînée à abattre des drones avec des lasers de 5 kilowatts. La prochaine étape était alors de développer des lasers de combat de 100 kilowatts. Mais les plans ont manifestement changé.

«Avancée sans précédent»

Grâce à l'entreprise nucléaire General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) et le constructeur aérospatial Boeing, une arme encore plus performante a été imaginée. Celle-ci envoie un laser de 300 kilowatts, soit une puissance trois fois plus importante que ce qui existe aujourd'hui.

Dans leur communiqué commun, les deux constructeurs américains assurent que ce système d’arme restera défensif et devrait servir à neutraliser des menaces entrantes très rapides ou évoluant à très basse altitude.

«Cette technologie représente une avancée sans précédent pour la défense aérienne. Elle permettra de vaincre les menaces de nouvelle génération» General Atomics Electromagnetic Systems communiqué

L'annonce intervient alors que la course mondiale aux armements s'intensifie suite aux essais réussis de la Chine concernant son missile hypersonique. Les armes-lasers seront testées dès 2022 et devraient être aux mains des soldats d'ici 2024. (mndl)