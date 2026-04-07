Frappes dans des centres de données Amazon: ce que ça change à la guerre

Principalement basés dans la région du Golfe, les centres de données qui font fonctionner l'intelligence artificielle constituent des infrastructures cruciales. Et comme tout dispositif critique, ils deviennent des cibles potentielles en temps de guerre.

Dennis Murphy / the conversation

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Un article de The Conversation

L'intelligence artificielle est devenue un outil central des opérations militaires, notamment pour l'armée des États-Unis. Les centres de données qui la font fonctionner,, principalement basés dans la région du Golfe, constituent donc des infrastructures cruciales. Et comme tout dispositif critique, ils deviennent des cibles potentielles en temps de guerre.

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Le 1er mars 2026, peu avant l'aube, des drones iraniens ont visé deux centres de données Amazon situés aux Émirats arabes unis. Un troisième centre, au Bahreïn, a également été touché, bien qu'il ne soit pas établi qu'il avait été visé de façon délibérée. L'Iran a en tout cas indiqué qu'il considérait les centres de données commerciaux comme des cibles.

Il s'agit de la première fois qu'un État cible délibérément des centres de données dans le cadre d'un conflit armé. Par le passé, ces infrastructures avaient fait l'objet d'opérations d'espionnage et de cyberattaques, notamment en 2024, lorsque des hackers ukrainiens ont détruit des données stockées dans des centres militaires russes, mais l'attaque iranienne se distingue par sa nature. Ses drones ont cette fois endommagé des infrastructures matérielles.

Les progrès de l'intelligence artificielle accroissent l'importance stratégique des centres de données. L'armée états-unienne, en particulier, a largement investi dans des outils d'IA destinés aux systèmes d'aide à la décision (SAD) dans le cadre de ses opérations en Iran et au Venezuela. C'est pourquoi les forces iraniennes pourraient chercher à neutraliser les infrastructures qui, selon leurs dirigeants, sont employées dans le cadre de ces opérations militaires.

Il n'est cependant pas établi que ces centres spécifiques aient été utilisés par l'armée états-unienne. Les attaques pourraient avoir eu pour seul objectif de punir les Émirats arabes unis en raison de leurs liens avec les États-Unis.

Mais ces attaques ne transforment peut-être pas fondamentalement la nature de la guerre.

«Les frappes contraignent néanmoins les nations à reconnaître que les centres de données constituent désormais des cibles potentielles dans les conflits armés»

Même lorsqu'ils ne soutiennent pas directement des opérations militaires.

Les centres de données et le cloud

L'armée américaine intègre de plus en plus l'intelligence artificielle dans ses systèmes d'aide à la décision. Lors de l'opération Absolute Resolve, qui a permis à Washington d'enlever le président vénézuélien Nicolas Maduro comme actuellement avec les frappes militaires contre l'Iran, les États-Unis ont recours à l'IA, notamment Claude (d'Anthropic), à des fins d'analyse du renseignement et d'appui opérationnel.

Si l'IA permet d'accélérer la conduite des opérations militaires, les outils qu'elle mobilise ne sont pas embarqués à bord d'avions ou de navires. Lorsqu'un militaire utilise Claude, l'infrastructure informatique qui alimente le modèle et ses analyses est généralement hébergée sur une plateforme cloud sécurisée d'Amazon Web Services (AWS), qui stocke des données gouvernementales confidentielles ainsi que divers outils logiciels.

Les centres de données commerciaux constituent le socle physique du cloud. Par exemple, chaque fois qu'un utilisateur ouvre Netflix pour regarder une série, le contenu est probablement diffusé depuis un centre de ce type, qui appartient d'ailleurs peut-être lui aussi à AWS.

«Lorsque ces centres tombent en panne, les interruptions affectent une multitude de services de divertissement, d'information, et de fonctions gouvernementales»

L'IA étant un moteur de croissance économique, les centres de données représentent une infrastructure critique. Ils assurent le bon fonctionnement de l'IA ainsi que d'une grande partie d'Internet dont dépendent les gouvernements et le secteur privé. Lorsque l'Iran a attaqué les centres de données des Émirats arabes unis, cela a provoqué des perturbations massives au sein du système bancaire local.

Les centres de données commerciaux font fonctionner la plupart des technologies sur lesquelles repose le monde moderne, y compris les systèmes d'IA. Les perturber revient à paralyser à la fois l'armée et la société d'un pays. Étant donné qu'AWS exploite un grand nombre de ces centres à l'échelle mondiale, il est probable que ses infrastructures continueront d'être prises pour cible dans les conflits à venir.

S'en prendre aux alliés des États-Unis

Des chercheurs de Just Security ont relevé, le 12 mars 2026, que les États-Unis exigent désormais des fournisseurs de services de cloud computing qu'ils stockent les données gouvernementales et militaires sur le territoire américain ou dans des bases du département de la Défense:

«Transférer ces données vers des centres de données Amazon dans la région du Golfe nécessiterait une autorisation spéciale; nous ignorons si celle-ci a été accordée.»

Le Corps des gardiens de la révolution islamique a néanmoins affirmé que ces frappes visaient des centres de données soutenant les activités militaires et de renseignement de «l'ennemi». Dix jours après l'attaque initiale, une agence de presse iranienne a déclaré que les centres de données des grandes entreprises technologiques et d'autres infrastructures physiques de la région étaient désormais considérés comme des « infrastructures technologiques ennemies ».

Plutôt que pour des motifs militaires, l'Iran visait peut-être les Émirats dans le but de déstabiliser l'économie mondiale et attirer l'attention internationale. Le Golfe étant l'un des principaux bénéficiaires des investissements technologiques américains, l'attaque pourrait avoir été symbolique en ciblant le coeur de la coopération américano-arabe. Les infrastructures d'IA, notamment les centres de données commerciaux, constituent une part croissante du leadership américain dans la région.

«Ce conflit pourrait donc compromettre l'avenir des infrastructures IA dans le Golfe»

Les cibles sont vulnérables

Et puisque les centres de données sont de plus en plus importants pour la sécurité nationale, l'économie et la société en général, il peut être tentant de considérer ces attaques comme un bouleversement fondamental dans la nature de la guerre.

Toutefois, n'oublions pas que l'Iran a lancé des milliers de missiles et de drones contre des cibles aux Émirats. Bien que la grande majorité ait été interceptée, les deux ayant frappé les centres de données ne représentent qu'une petite part des frappes ayant touché des infrastructures civiles, notamment les aéroports et les hôtels.

La vulnérabilité des centres de données commerciaux – de grande taille, relativement fragiles et dépourvus de défenses aériennes propres – laisse penser que ceux situés aux Émirats ont pu être choisis comme cibles pour des raisons d'opportunité ou de facilité. Autrement dit, ils ont été frappés parce qu'ils pouvaient l'être.

Il semble toutefois probable que, à mesure que l'utilisation de l'IA et les services cloud prendront de l'ampleur à l'échelle mondiale, les centres de données commerciaux deviendront des cibles récurrentes dans les conflits futurs.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original