La société chinoise DJI, fondée en 2006, contrôle plus des deux tiers du marché mondial des drones. Image: www.imago-images.de

Ces taxes de Trump visent des drones populaires en Ukraine

Les droits de douane américains sur les drones importés entrent en vigueur ce jeudi. La société chinoise DJI, dont les produits sont utilisés sur le front ukrainien, est particulièrement visée.

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Les droits de douane allant jusqu'à 100% sur une large série de drones importés ainsi que des composants, voulus par le président américain Donald Trump, sont entrés en vigueur jeudi, à 00h01 (06h01 en Suisse). Le président américain avait pris cette décision le 13 août. Il l'avait justifiée par la protection de la sécurité nationale du pays, alors que l'industrie du drone est très largement dominée par la Chine.

La nouvelle surtaxe de 100% doit s'appliquer pour les drones dont le poids au décollage dépasse 25 kilogrammes, pour ceux équipés de caméras thermiques, pour les stations d'accueil pour drones et pour certains composants. Un droit de douane de 25% est prévu pour les drones plus petits.

Le but, selon Donald Trump, est d'«encourager la production» de drones aux Etats-Unis et de «réduire la dépendance» à des fournisseurs étrangers. Pékin avait dénoncé cette mesure le 20 août dernier, estimant qu'elles «étendent de manière excessive la notion de sécurité nationale [et] constituent une discrimination à l'encontre des produits chinois».

Des drones utilisés dans la guerre en Ukraine

La société chinoise DJI, fondée en 2006, contrôle plus des deux tiers du marché mondial des drones, selon plusieurs études. Ses produits sont très populaires dans le monde entier, jusqu'à la ligne de front entre l'Ukraine et la Russie.

L'entreprise est depuis plusieurs années dans le collimateur de Washington, qui lui a reproché d'avoir fourni des produits pour la surveillance des minorités ethniques en Chine, en particulier les Ouïghours. Elle est d'ailleurs depuis 2022 sur la liste américaine des entreprises chinoises liées à son armée et qui font dès lors l'objet de restrictions dans l'accès aux technologies américaines. (jzs/ats/afp)