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La légende américaine du jazz Cassandra Wilson est décédée

Bildnummer: 58073784 Datum: 05.06.2012 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JUNE 5, 2012. American jazz musician, vocalist, songwriter Cassandra Wilson performs at Moscow Internation ...
Cassandra Wilson à Moscou en 2012.

La légende américaine du jazz Cassandra Wilson est décédée

La chanteuse s'est éteinte mercredi dans le Mississippi. Elle avait 70 ans.
03.09.2026, 08:4303.09.2026, 08:43

La chanteuse de jazz américaine Cassandra Wilson est décédée mercredi à l'âge de 70 ans dans sa ville natale de Jackson dans le Mississippi (sud), a annoncé son agent. Elle avait été primée à deux reprises aux Grammy Awards.

«Cassandra Wilson s'en est allée paisiblement, à son domicile, entourée de sa famille, ses amis proches et son manager», a indiqué son agent de longue date, Robert Torre, dans une déclaration aux médias saluant la mémoire d'une «artiste de jazz légendaire». La cause du décès n'a pas été communiquée et l'agent a appelé au respect de l'intimité de la famille.

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Autrice-compositrice-interprète et productrice, Cassandra Wilson était connue dans le monde entier, réputée pour son timbre grave et expressif de contralto. La chanteuse avait été récompensée à deux reprises aux Grammy Awards au cours de sa carrière qui s'est étirée sur une trentaine d'années et l'a vue collaborer notamment avec Steve Coleman ou Wynton Marsalis.

Elle avait reçu en 1997 le Grammy de la meilleure performance vocale de jazz pour son New Moon Daughter. Douze ans plus tard, le Grammy du meilleur album lui avait été décerné pour son album Loverly. (jzs/ats/afp)

Vidéo: YouTube/CassandraWilsonVEVO
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