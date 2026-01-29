La punchline de ce sénateur républicain contre Trump fait mouche

Sa punchline contre Trump a fait mouche

Le sénateur républicain Thom Tillis, traité de «perdant» par le président américain, lui a répondu avec une réplique qui fait mouche.

Le sénateur américain Thom Tillis appartient au Parti républicain. Tout comme Donald Trump. Mais appartenir au même parti ne veut pas dire partager les mêmes idées, et celui qui est sénateur de la Caroline du Nord au Congrès des Etats-Unis depuis 2015 est actuellement loin d'être en phase avec l'actuel locataire de la Maison-Blanche.

Le sénateur républicain est l'un des premiers membres du parti, avec la sénatrice Lisa Murkowski, à exiger publiquement la démission de Kristi Noem, la Secrétaire à la Sécurité intérieure des Etats‑Unis, suite aux fusillades impliquant des agents du Service de l’immigration et des douanes (ICE) à Minneapolis entrainant la mort de deux civiles.

Pour eux, sa gestion de cette crise était inacceptable et nuisible à l’administration. Thom Tillis a notamment déclaré qu’après les événements au Minnesota, elle «devrait partir» car sa réponse avait nui aux efforts politiques du gouvernement. Lisa Murkowski a suggéré qu’elle devrait plutôt faire un «très bon travail» ailleurs plutôt qu’à son poste actuel.

L’an dernier encore, le sénateur républicain Thom Tillis avait voté en faveur de la confirmation de Kristi Noem à la tête du département de la Sécurité intérieure (DHS), poste auquel elle supervise notamment les opérations de l’«Immigration and Customs Enforcement» (ICE).

Son revirement public s’explique par la conduite très controversée de l’agence de l’immigration dans le Minnesota ces dernières semaines, notamment après deux fusillades impliquant des agents fédéraux qui ont entraîné la mort de Renée Good et d’Alex Pretti. « Je pense que leur comportement au Minnesota les disqualifie », a déclaré Thom Tillis, affirmant qu’il avait perdu confiance dans Noem et qu’elle devrait démissionner de ses fonctions.

En réponse à cette critique, le président Donald Trump l’a attaqué personnellement, le qualifiant de «perdant» (loser).

Lors d’une interview télévisée, confronté aux attaques de Trump, Tillis a répondu avec aplomb, défendant sa position sans se laisser déstabiliser.

«Je suis ravi d'être un perdant. Cela me rend apte à occuper les fonctions de secrétaire à la Sécurité intérieure et de conseiller principal du président» Thom Tillis

