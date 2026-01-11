en partie ensoleillé-1°
Les Américains ont manifesté après la mort de Renee Nicole Good

Demonstrators protest outside the White House in Washington, Saturday, Jan. 10, 2026, against the Immigration and Customs Enforcement agent who fatally shot Renee Good in Minneapolis. (AP Photo/Jose L ...
Renee Nicole Good était une citoyenne américaine qui n'était pas issue de l'immigration.Keystone

Les Américains ont manifesté ce week-end pour la femme abattue par l'ICE

Plusieurs rassemblent se sont tenus aux quatre coins des Etats-Unis pour protester contre la mort de Renee Nicole Good.
11.01.2026, 09:4211.01.2026, 09:43

De nombreux rassemblements se sont tenus samedi aux Etats-Unis pour protester contre les méthodes de la police fédérale de l'immigration (ICE), après qu'une femme de 37 ans a été tuée par l'un de ses agents. Une manifestation a eu lieu à Minneapolis, lieu du drame.

Les USA manifestent après la mort d’une femme à Minneapolis

Dans cette ville du nord du pays, des milliers d'habitants ont bravé le froid (-7 degrés Celsius) pour converger dans l'après-midi vers un parc enneigé situé non loin des lieux du drame, scandant le nom de la victime et brandissant des pancartes hostiles à la police fédérale.

Drew Lenzmeier, 30 ans, raconte à l'AFP qu'il a le sentiment de «basculer dans une dictature autoritaire»:

«Plus personne n'empêche désormais l'administration Trump de tuer des citoyens, de voler et d'enlever des êtres humains. Il est temps que cela s'arrête»

Sur la côte est, à Boston, à plus de 2000 km de là, Bill Torcaso a lui aussi rejoint d'autres protestataires. «Le seul principe qui nous unit, c'est l'égalité devant la loi. C'est ce en quoi je crois le plus profondément et c'est précisément ce que je pense que [le président américain Donald] Trump bafoue en permanence. C'est inacceptable», dit-il.

epa12641255 Activists attend the protest &#039;ICE is not welcome here&#039; at the entrance to the Home Depot store in Boca Raton, Florida, USA, 10 January 2026. Hope and Action Indivisible, Indivisi ...
En Floride, fief de Donald Trump, des manifestations ont également eu lieu.Keystone

Derrière le slogan «ICE, out for Good» («ICE, dehors pour de bon», faisant aussi écho au nom de la victime, Renee Nicole Good), les appels à manifester sont notamment relayés par le mouvement «No Kings», réseau d'organisations de gauche opposées à Donald Trump. D'autres ont été lancés pour dimanche, plusieurs centaines au total sur tout le week-end.

La police fédérale fait deux blessés à Portland

La mort de cette mère de famille américaine, abattue mercredi dans sa voiture, a suscité une forte émotion dans sa ville, bastion démocrate, et au-delà parmi les Américains inquiets des dérives de la lutte contre l'immigration illégale, érigée en priorité nationale.

Samedi matin, trois élues démocrates du Minnesota à la chambre des représentants se sont rendues dans un bâtiment fédéral de la banlieue de Minneapolis où officie la police de l'immigration, dont Ilhan Omar, figure de la gauche américaine d'origine somalienne.

Protesters march during a rally for Renee Good, who was fatally shot by an ICE officer in Minneapolis, Saturday, Jan. 10, 2026, in Kansas City, Mo. (AP Photo/Charlie Riedel) Immigration Enforcement Pr ...
Une manifestation à Kansas City.Keystone

Il leur a été demandé de quitter rapidement les lieux, ont-elles raconté. «Ce qui s'est passé aujourd'hui est une tentative flagrante d'empêcher des membres du Congrès d'exercer leur mission de contrôle», a déploré Ilhan Omar.

Selon le gouvernement, qui parle d'un acte de «terrorisme intérieur», le policier a tiré en état de légitime défense au moment où Renee Nicole Good tentait de le renverser avec son véhicule.

Trump protège les revenus pétroliers vénézuéliens aux USA

Mais plusieurs vidéos prises par des témoins circulant depuis mercredi tendent à suggérer que le policier n'est pas réellement menacé par la conductrice lorsque son véhicule part vers l'avant. Elle semble au contraire tenter de l'éviter.

Selon le média américain The Trace, spécialisé sur les violences par armes à feu, Renee Nicole Good est la quatrième personne tuée par des agents fédéraux de l'immigration depuis le lancement de la politique d'expulsion du gouvernement Trump et sept autres ont été blessées. (ats/afp)

