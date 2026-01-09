La mort d'une femme à Minneapolis a poussé des milliers d'Américains à descendre dans la rue. Keystone

La police fédérale fait deux blessés à Portland

A peine 24 heures après la mort d'une femme à Minneapolis suite à des tirs de policiers, des agents fédéraux ont blessé deux personnes à Portland. Les autorités invoquent la légitime défense.

Deux personnes ont été blessées jeudi à Portland, aux Etats-Unis, par des tirs de policiers fédéraux, a annoncé la police de cette ville. L'incident intervient un jour après qu'une femme a été tuée à Minneapolis par un autre agent fédéral.

Le département fédéral de la sécurité intérieure (DHS), en charge des policiers impliqués, a écrit sur le réseau social X que les deux personnes étaient en voiture et ont tenté de «rouler sur les policiers», qui ont répliqué. Le récit officiel est proche de celui fourni à Minneapolis.

«Deux personnes ont été hospitalisées à la suite d'une fusillade impliquant des agents fédéraux», a expliqué la police municipale dans un communiqué. L'antenne locale du FBI a brièvement annoncé enquêter sur l'action d'agents de la police aux frontières (CBP), dans un message sur X, avant de retirer sa publication quelques minutes plus tard.

Selon les autorités fédérales, les agents de la police aux frontières cherchaient à interpeller le passager de la voiture, «un Vénézuélien sans papier lié à la branche prostitution du gang transnational Tren de Aragua et récemment impliqué dans des tirs à Portland».

Une vive polémique

La personne au volant, accusée d'avoir voulu renverser les policiers, est aussi liée à ce gang, selon le DHS. L'état des victimes, un homme et une femme, reste «inconnu», selon la police de Portland.

Cette nouvelle fusillade impliquant des agents fédéraux survient juste après la mort d'une femme de 37 ans à Minneapolis la veille, tuée par un agent de la police de l'immigration (ICE). Son décès a poussé des milliers de personnes à descendre dans la rue et provoque une vive polémique autour des instructions données par le gouvernement américain aux forces de police chargées de lutter contre l'immigration.

Le vice-président des Etats-Unis d'Amérique JD Vance a défendu jeudi bec et ongles la thèse de la légitime défense dans le drame de Minneapolis, assurant que l'agent impliqué a agi pour protéger sa vie et celle de ses collègues, alors que la victime tentait de les renverser en voiture. Mais cette version est fermement contestée par l'opposition locale démocrate, qui s'appuie sur plusieurs vidéos montrant la femme à bord d'une voiture et le policier se tenant à côté du véhicule.

Pas un «terrain d'entraînement»

«À peine un jour après les violences horribles commises par des agents fédéraux dans le Minnesota, notre communauté ici à Portland est désormais confrontée à un autre incident profondément troublant», a déploré le maire de Portland, Keith Wilson, dans un communiqué.

«Nous ne pouvons rester les bras croisés alors que les protections constitutionnelles s'érodent et que les effusions de sang se multiplient», a-t-il ajouté.

«Portland n'est pas un 'terrain d'entraînement' pour les agents militarisés et la 'force totale' brandie par l'administration a des conséquences mortelles»

L'édile démocrate a appelé l'ICE à «mettre fin à toutes ses opérations à Portland jusqu'à ce qu'une enquête approfondie puisse être menée».

Keith Wilson

Il a également appelé les habitants au «calme», dans cette ville qui avait connu des manifestations violentes lors du premier mandat présidentiel de Donald Trump. (jzs/ats)