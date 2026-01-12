Vidéo: twitter

L’intervention de cet agent de Trump a mal tourné

Alors que des milliers d’agents de l’ICE sèment toujours la terreur dans le Minnesota, après la mort par balles d’une Américaine, un policier fédéral a eu quelques soucis, ce lundi.

Même dans les moments les plus violents et dramatiques, l’ironie vient toujours, à un moment donné, semer la zizanie. Ce fut le cas la nuit dernière dans le Minnesota, où un agent de l’immigration américaine a vécu un gros moment de solitude.

Dans un Etat lacéré par de très fortes tensions, surtout depuis qu’un agent de l’ICE a tué une Américaine de 37 ans à bout portant, la semaine dernière, la répression menée par la Secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis ne faiblit pas dans les environs de Minneapolis. Au contraire, Kristi Noem a décidé de renforcer ses équipes, quitte à risquer l’embrasement général.

«Nous allons continuer à faire appliquer la loi: si des individus commettent des actes de violence contre les forces de l'ordre ou entravent nos opérations, c'est un crime, et nous les tiendrons responsables des conséquences» Kristi Noem

Ce lundi, dans les rues enneigées du Minnesota, un agent de l’immigration a rencontré quelques soucis personnels. En pleine intervention, ce policier fédéral s’est mis à courir sur une route verglacée, d’un pas beaucoup trop soutenu pour que tout se passe bien.

Alors qu’il tentait de freiner, sous l’œil des photographes de presse et des caméras, l’homme va lourdement s’écraser au sol, après avoir glissé (sans surprise) sur une plaque de glace.

Voici la séquence en intégralité: Vidéo: twitter

Une chute qui a forcément atterri sur les réseaux sociaux en deux-deux, offrant aux ennemis de l’ICE et aux anti-Trump une belle tranche de rigolade. Pour beaucoup de commentateurs, le fait que cet agent se soit retrouvé les fesses sur le bitume, n’est rien d’autre qu’un effet karma.

C’est surtout une formidable Schadenfreude, ce terme allemand qui désigne le plaisir cruel que l’on ressent face au malheur des autres, d’autant plus lorsque la victime est un policier aux ordres du président américain. Par chance (pour lui), l’agent était masqué avant de se ridiculiser devant le monde entier.