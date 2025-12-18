brouillard
International
Etats-Unis

New York: le pape accepte la démission de l'influent cardinal Dolan

Le pape ne prolonge pas le mandat de ce puissant cardinal américain

A New York, le Vatican confie l’archidiocèse à un évêque engagé auprès des migrants, rompant avec une figure médiatique du conservatisme religieux.
18.12.2025, 14:5418.12.2025, 14:54

Le pape Léon XIV a accepté la démission de l'influent cardinal américain Timothy Dolan à la tête de l'archidiocèse de New York, écartant ainsi une figure majeure du camp conservateur américain, a annoncé jeudi le Vatican.

Le pape américain a remplacé Mgr Dolan par un évêque peu connu de 58 ans originaire de l'Illinois, Ronald Hicks. Ce dernier a récemment affiché sa solidarité envers les migrants, sur fond de critiques contre la politique migratoire de l'administration Trump.

FILE - Cardinal Timothy Dolan of NY attends a press conference at the North American College in Rome, May 9, 2025. (AP Photo/Gregorio Borgia, File) Timothy Dolan
Le cardinal américain Timothy Dolan.Keystone

Il s'agit de la nomination d'évêque la plus importante depuis l'élection de Léon XIV à la tête de l'Eglise catholique en mai, laissant entrevoir la volonté d'une plus grande fermeté de l'Eglise face aux décisions de l'administration américaine, notamment en matière de défense des droits humains.

Archevêque de New York depuis 2009

Ancien président de la Conférence épiscopale américaine, Mgr Dolan, qui était archevêque de New York depuis 2009, a présenté sa démission à l'âge de 75 ans conformément au droit canonique, bien que les cardinaux soient traditionnellement laissés en poste quelques années supplémentaires.

Figure emblématique et médiatique de l'Eglise américaine, ce fervent opposant à l'avortement, très présent sur les réseaux sociaux, a tenté d'endiguer la diminution du nombre de fidèles et de faire reculer la sécularisation.

Sa démission intervient quelques jours après la création d'un fonds de 300 millions de dollars destiné à indemniser les victimes de violences sexuelles ayant porté plainte contre l'Eglise dans l'Etat de New York – soit environ 1300 personnes selon les médias américains. (jah/ats)

