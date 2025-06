Harvey Weinstein reconnu coupable d'agression sexuelle à New York

Le magnat déchu du cinéma doit encore être fixé sur son sort. Image: Pool

L'ancien producteur roi du cinéma Harvey Weinstein, visage honni du mouvement #MeToo, a été reconnu coupable mercredi d'une agression sexuelle à son procès à New York. Acquitté pour une autre agression sexuelle, les jurés n'ont pas encore livré de verdict pour une accusation de viol.

Comme en 2020, lors d'un premier procès qui avait ensuite été annulé, les douze jurés de la cour pénale de Manhattan ont déclaré le fondateur et ancien patron des studios Miramax coupable d'agression sexuelle en 2006 sur l'ancienne assistante de production Miriam Haley, qui l'accuse de l'avoir forcée à subir un cunnilingus dans son appartement de New York.

Mais, lors de ce verdict prononcé sur fond de tensions entre jurés, l'accusé de 73 ans a été reconnu «non coupable» d'une agression sexuelle similaire, la même année, à l'encontre de la mannequin polonaise Kaja Sokola, qui avait 19 ans à l'époque. Ces faits étaient abordés pour la première fois lors d'un procès pénal.

Les délibérations doivent se poursuivre pour l'accusation de viol contre l'aspirante actrice Jessica Mann en 2013, a annoncé le juge Curtis Farber.

Les trois femmes ont témoigné au procès, parfois pendant plusieurs jours, pour raconter comment Harvey Weinstein leur avait imposé une relation sexuelle après les avoir attirées dans son appartement ou une chambre d'hôtel à New York. Mais la défense a tout fait pour discréditer leur récit, en soulignant notamment qu'elles avaient continué de fréquenter le producteur après les faits allégués.

En 2020, Harvey Weinstein, producteur de films culte comme Pulp Fiction et d'innombrables succès comme Shakespeare in Love, avait été condamné à 23 ans de prison pour les faits concernant Miriam Haley et Jessica Mann, au bout d'un procès retentissant qui symbolisait à l'époque une victoire pour le mouvement #MeToo contre les violences sexuelles.



Répétition

Mais l'année dernière, la cour d'appel de New York avait annulé le procès de 2020, parce que d'autres victimes présumées avaient pu témoigner aux débats et raconter des agressions pour lesquelles Harvey Weinstein n'était pas inculpé.

Le procès s'est donc rejoué devant la cour pénale de Manhattan depuis le 15 avril, mais dans une plus grande indifférence qu'en 2020, où des manifestations avaient lieu chaque jour au pied du tribunal contre les violences sexuelles. Les jurés s'étaient retirés pour délibérer jeudi dernier, et plusieurs épisodes de tensions sont remontés depuis auprès du juge.

Juste avant le prononcé du verdict, Harvey Weinstein avait réclamé que le procès soit de nouveau annulé pour cette raison. Le juge venait d'expliquer que l'un des membres du jury s'était confié à lui pour indiquer «qu'un autre juré lui a dit, en gros 'un jour je te retrouverai à l'extérieur». (mbr/ats)