pluie modérée10°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Jimmy Kimmel fait son retour à la télévision, mais pas partout

Jimmy Kimmel fait son retour à la télévision, mais pas partout

L'humoriste américain Jimmy Kimmel fait son retour à la télévision mardi, après une suspension d'une semaine qui a a provoqué des débats houleux sur la liberté d'expression aux Etats-Unis et les pressions de l'administration Trump sur les médias.
23.09.2025, 20:5923.09.2025, 20:59

Mais son émission d'infotainment ne sera pas accessible à tous les foyers américains, car plusieurs dizaines de chaînes locales continuent à boycotter l'animateur, critique inlassable de Donald Trump.

La séquence d'ouverture, dans laquelle Jimmy Kimmel doit aborder sa suspension survenue après une polémique sur ses propos concernant l'assassinat de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk, sera scrutée de près. Ces commentaires étaient «malvenus» et «indélicats», a jugé lundi Disney en annonçant le retour de l'émission sur sa chaîne ABC, après «des conversations réfléchies avec Jimmy».

L'animateur Jimmy Kimmel censuré après des propos sur Charlie Kirk

Le géant du divertissement a justifié la suspension temporaire décidée mercredi dernier «pour éviter d'exacerber une situation tendue à un moment émotionnel pour notre pays». L'humoriste avait indigné le camp trumpiste, en accusant la droite américaine d'exploiter politiquement le meurtre de l'influenceur Charlie Kirk, assassiné par un jeune homme de 22 ans qui semblait avoir des opinions de gauche, selon ses parents républicains.

«La clique MAGA», les partisans de Trump, «s'efforce désespérément de présenter ce jeune qui a assassiné Charlie Kirk comme tout sauf un des leurs» et «fait tout son possible pour en tirer un avantage politique», avait-il lancé dans son émission du 15 septembre.

Le patron du gendarme américain de l'audiovisuel (FCC), Brendan Carr, s'était saisi de la polémique deux jours plus tard, en sous-entendant qu'il pourrait retirer leur licence aux chaînes qui diffusaient l'émission.

Boycott

Nexstar et Sinclair, deux groupes possédant des dizaines de chaînes locales piochant dans les programmes d'ABC, avaient dans la foulée annoncé qu'elles ne retransmettraient plus «Jimmy Kimmel Live!». Face à cette crise, Disney avait suspendu l'émission pour tout le pays.

Pourquoi il ne faut pas croire les hommages de ces stars à Charlie Kirk

Malgré le retour à l'antenne de l'humoriste, les deux groupes protestataires continuent leur boycott. Sinclair, qui réclamait notamment des excuses publiques de Jimmy Kimmel, a expliqué qu'il maintenait sa suspension. Mardi matin, Nexstar a fait de même.

«Nous maintenons cette décision en attendant l'assurance que toutes les parties sont engagées à favoriser un environnement de dialogue respectueux et constructif dans les marchés que nous servons.»
Le groupe dans un communiqué

La sanction de Jimmy Kimmel a provoqué un tollé aux Etats-Unis: la gauche y a vu un prétexte pour se débarrasser d'un des visages les plus célèbres du petit écran, poil à gratter notoire de Donald Trump.

Le président américain avait immédiatement salué «une grande nouvelle pour l'Amérique» et appelé à priver d'antenne d'autres figures du secteur de l'infotainment, comme Jimmy Fallon et Seth Meyers. Jeudi, le milliardaire républicain avait également suggéré que la FCC envisage de retirer leurs licences aux chaînes d'information qui le critiquent.

Trump s'en prend à l'ONU et l'Europe

La suspension de Jimmy Kimmel avait aussi suscité quelques remous au sein de la droite américaine, qui fait traditionnellement de la liberté d'expression une de ses valeurs cardinales, dans un pays où même les discours haineux sont considérés comme protégés par la Constitution. Des figures républicaines comme le sénateur Ted Cruz où le présentateur Tucker Carlson avaient émis des réserves la semaine dernière. (sda/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner

20 plats américains qui méritent d'être connus

1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Hausse des primes: voici ce qui devrait nous tomber dessus
2
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
3
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
Trump déconseille (sans preuve) le paracétamol aux femmes enceintes
Le président Donald Trump a clamé que le paracétamol pourrait favoriser l'autisme. Les scientifiques avait prévenus que le lier à l'autisme serait «très irresponsable et potentiellement dangereux».
Le président américain Donald Trump a fortement déconseillé lundi le paracétamol aux femmes enceintes, assurant qu'il était «peut-être associé à un risque très accru d'autisme», des propos condamnés par des spécialistes de ce trouble neurodéveloppemental complexe.
L’article