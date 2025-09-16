en partie ensoleillé16°
Fake news: Eminem, Adele n’ont pas rendu hommage à Charlie Kirk

Depuis le meurtre, la semaine dernière, de Charlie Kirk, figure emblématique de l’alt-right américaine, les réseaux sociaux se sont, transformés en festival de la fake news. A grands renforts de monta ...
On trouve plusieurs titres en hommage à Kirk attribuées à Adele sur Youtube.Image: watson / dr

Pourquoi il ne faut pas croire les hommages de ces stars à Charlie Kirk

Depuis l'assassinat, la semaine dernière, de la figure emblématique de l’alt-right américaine Charlie Kirk, les réseaux sociaux se sont transformés en festival de la fake news. A grands renforts de montages IA et de citations fantaisistes, des hommages signés Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent ou Adele circulent. Or, spoiler alert: aucun d’eux n’a dit un mot.
16.09.2025, 09:2516.09.2025, 09:25
Margaux Habert
Margaux Habert

A peine la mort de Charlie Kirk confirmée, les réseaux sociaux se sont enflammés. Sur Facebook, TikTok et X, on a vu se déverser une avalanche de messages attribués à des artistes mondialement reconnus. Eminem, Kid Rock, Adele, Ed Sheeran, Snoop Dogg...

Tous auraient, paraît-il, salué la mémoire de l’influenceur d’extrême droite américain. Un exemple très relayé montre un post assurant qu’Eminem et Kid Rock auraient mis de côté leurs divergences pour créer la fondation «Charlie Kirk: From Debate to Great» en mémoire de l'Américain.

Problème, ce projet est introuvable, et les comptes officiels des deux artistes n’en font jamais mention. Et il n'est pas le seul.

Meurtre de Charlie Kirk: l'ADN retrouvé est celui du suspect

Comme souvent sur les réseaux sociaux lorsqu’une figure clivante décède, les messages emplis d’émotion et ceux aromatisés à la fake news jouent des coudes. Depuis l’annonce de la mort de Charlie Kirk, une quantité industrielle de faux hommages de stars a envahi X, Facebook, Instagram et TikTok. Des déclarations sorties de nulle part, des vidéos générées par intelligence artificielle, et même des chansons… elles aussi entièrement inventées.

C’est joli, mais c’est faux

A première vue, certains contenus peuvent (presque) paraître crédibles. En plus de la fondation imaginaire, un titre «hommage» aurait même été interprétée par Eminem lui-même, d’après certaines vidéos TikTok qui cumulent déjà des centaines de milliers de vues. Problème, la voix a été créée par intelligence artificielle, avec plus ou moins de réalisme, tout comme les paroles.

Idem pour plusieurs tubes attribuées à Adele sur Youtube. La chanteuse Britannique n'a pourtant absolument pas poussé la chansonnette en hommage à l'influenceur d'extrême droite. Les titres, tout comme les clips les accompagnant, ont été générés par IA; certains de manière plutôt grossière, ce qui n'empêche pas leur succès.

Vidéo: YouTube/Ai Starrz

A ces hommages inventés s’ajoutent ceux, tout aussi faux, attribués à Eminem encore, mais aussi à 50 Cent, Dr. Dre ou Snoop Dogg. Les images, générées par IA, montrent ces artistes supposément en train de se recueillir. Là encore, les adeptes de l'intelligence artificielle ont fait des ravages; les photos ayant rapidement été likées, partagées et commentées des milliers de fois.

Les artistes ne sont pas les seuls à faire les frais de ces fake news. Une autre rumeur affirme que Novak Djokovic a rendu hommage à Charlie Kirk. Le tennisman serbe se serait carrément engagé à financer les études des enfants de l'ultraconservateur décédé. C'est faux.

Le seul tennisman à avoir pris la parole, pour le moment, est l'Américain John Isner. Le sportif retraité a salué un homme qui «disait la vérité».

De vrais hommages

Il existe tout de même des personnalités publiques qui ont bel et bien réagi à la mort de Charlie Kirk: l’actuel président américain Donald Trump, évidemment, mais aussi un ex-locataire de la Maison-Blanche démocrate, Barack Obama, qui a condamné la violence et fait part, avec sa femme Michelle, de leur soutien à la veuve de l'influenceur et à leurs enfants.

Ou encore l’humoriste et animateur américain Jimmy Kimmel, dans une vidéo hommage à double tranchant, fidèle à son humour noir et grinçant.

Le meurtre de Charlie Kirk ravive la guerre culturelle aux États-Unis

Mais du côté des artistes mainstream, c’est le silence radio... ou presque. Il y en a bel et bien un qui s’est exprimé, suscitant l’indignation d’une partie de ses fans. Chris Martin, le chanteur de Coldplay, a demandé vendredi à son public d'envoyer «de l'amour» à la famille de Charlie Kirk.

Ce (quasi) silence du monde artistique est plutôt logique: l'ultraconservateur incarnait une droite radicale, climatosceptique, ultra-chrétienne et farouchement opposée aux élites culturelles progressistes.

Que défendait Charlie Kirk, le militant américain assassiné?

Vidéo: watson
