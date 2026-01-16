Une femme trébuche et tombe alors que les agents fédéraux de l'immigration la traînent après avoir brisé les vitres de sa voiture à Minneapolis, dans le Minnesota, aux États-Unis, le 13 janvier 2026. Keystone

Les Mexique demande des comptes aux Etats-Unis sur un mort lié aux ICE

Le gouvernement mexicain a demandé jeudi des explications aux Etats-Unis pour la mort d'un de ses ressortissants. Le décès est intervenu alors que l'homme était détenu par la police de l'immigration (ICE) dans l'Etat de Géorgie (sud).

Le consulat du Mexique à Atlanta a exigé «que les circonstances des faits soient éclaircies» et apporte sa collaboration à l'enquête, a indiqué dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères.

Selon le gouvernement mexicain, ce décès aurait eu lieu mercredi. Les autorités américaines n'ont fait aucun commentaire dans un premier temps.

Au moins quatre personnes sont décédées alors qu'elles étaient entre les mains de l'ICE depuis le début de 2026, et au moins 30 en 2025, l'année la plus meurtrière depuis la création de cette police en 2004, selon des statistiques officielles.

Renee Nicole Good et un Vénézuélien blessé

L'ICE est en première ligne de la campagne massive d'arrestations d'immigrants clandestins voulue par le président américain Donald Trump.

La mort d'une Américaine de 37 ans, Renee Nicole Good, tuée par un agent de l'ICE à Minneapolis le 7 janvier a provoqué de vives tensions et des manifestations dans cette ville de l'Etat du Minnesota. Ces tensions sont encore montées d'un cran mercredi, quand un Vénézuélien a été blessé par balle par l'ICE.

Donald Trump a menacé jeudi d'invoquer une loi d'exception qui lui permettrait de déployer l'armée à Minneapolis, après une soirée de heurts entre forces de l'ordre et manifestants.

(ats/afp)