brouillard-1°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Les Mexique demande des comptes aux Etats-Unis sur un mort lié aux ICE

epa12647222 A woman stumbles and falls as federal immigration enforcement drag her after smashing the windows of her car in Minneapolis, Minnesota, USA, 13 January 2026. As part of a federal immigrati ...
Une femme trébuche et tombe alors que les agents fédéraux de l'immigration la traînent après avoir brisé les vitres de sa voiture à Minneapolis, dans le Minnesota, aux États-Unis, le 13 janvier 2026.Keystone

Les Mexique demande des comptes aux Etats-Unis sur un mort lié aux ICE

Le gouvernement mexicain a demandé jeudi des explications aux Etats-Unis pour la mort d'un de ses ressortissants. Le décès est intervenu alors que l'homme était détenu par la police de l'immigration (ICE) dans l'Etat de Géorgie (sud).
16.01.2026, 06:5916.01.2026, 06:59

Le consulat du Mexique à Atlanta a exigé «que les circonstances des faits soient éclaircies» et apporte sa collaboration à l'enquête, a indiqué dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères.

Selon le gouvernement mexicain, ce décès aurait eu lieu mercredi. Les autorités américaines n'ont fait aucun commentaire dans un premier temps.

Etats-Unis en direct
Mission militaire des européens au Groenland ++ «Réforme» au Venezuela

Au moins quatre personnes sont décédées alors qu'elles étaient entre les mains de l'ICE depuis le début de 2026, et au moins 30 en 2025, l'année la plus meurtrière depuis la création de cette police en 2004, selon des statistiques officielles.

Renee Nicole Good et un Vénézuélien blessé

L'ICE est en première ligne de la campagne massive d'arrestations d'immigrants clandestins voulue par le président américain Donald Trump.

Trump reçoit Machado, prix Nobel de la paix

La mort d'une Américaine de 37 ans, Renee Nicole Good, tuée par un agent de l'ICE à Minneapolis le 7 janvier a provoqué de vives tensions et des manifestations dans cette ville de l'Etat du Minnesota. Ces tensions sont encore montées d'un cran mercredi, quand un Vénézuélien a été blessé par balle par l'ICE.

Donald Trump a menacé jeudi d'invoquer une loi d'exception qui lui permettrait de déployer l'armée à Minneapolis, après une soirée de heurts entre forces de l'ordre et manifestants.

(ats/afp)

Plus d'articles concernant les Etats-Unis
L’intervention de cet agent de Trump a mal tourné
5
L’intervention de cet agent de Trump a mal tourné
de Fred Valet
Des policiers fédéraux supplémentaires envoyés à Minneapolis
Des policiers fédéraux supplémentaires envoyés à Minneapolis
Les Américains ont manifesté ce week-end pour la femme abattue par l'ICE
Les Américains ont manifesté ce week-end pour la femme abattue par l'ICE
La police fédérale fait deux blessés à Portland
La police fédérale fait deux blessés à Portland
Thèmes
Brigitte Macron donne tout derrière les platines
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les Etats-Unis font déjà ce qu'ils veulent au Groenland
Les Etats-Unis exploitent une base militaire au Groenland depuis des décennies. En cas de menace, ils peuvent donc, en réalité, déjà y renforcer leur présence à tout moment — le Danemark y serait même favorable. Etat des lieux des accords entre les deux pays.
Nous voici à 1500 kilomètres, à vol d'oiseau, de Nuuk, la capitale groenlandaise. Le village le plus proche se trouve à 100 kilomètres. Pas de route à l'horizon, rien que de la glace. Pour arriver jusqu'à la base militaire américaine de Pituffik, au nord-ouest du territoire, il faut prendre un hélicoptère. Ou le moyen de transport local privilégié: les chiens de traîneau.
L’article