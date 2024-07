Dans ce camp américain, tu peux te faire torturer pour 18 000 dollars

Bedros Keuilian veut transformer des hommes en «de vrais hommes» avec le Modern Day Knight Project. screenshot/mkp

Dans ce camp américain, on peut se faire torturer pour 18 000 dollars

Le Modern Day Knight Project propose 75 heures de cours qui servent à faire de certains «de vrais hommes». Comment? En courant dans le désert sans dormir, par exemple, ou en se faisant torturer. Et si quelqu'un meurt, les organisateurs ne sont pas responsables.

Sabeth Vela Suivez-moi

Plus de «International»

Depuis l'ascension (et la chute) de l'idole masculine toxique Andrew Tate, les imitateurs se sont multipliés. La soi-disant «industrie alpha», dans laquelle des hommes expliquent à d'autres hommes ce qu'est un «vrai homme», s'est considérablement développée ces dernières années. Il existe même aujourd'hui des camps où l'on peut se faire transformer en «vrai homme» pour une petite fortune. Et pour cela, il faut parfois littéralement se faire torturer.



Le camp le plus connu sur Internet est actuellement le Modern Day Knight Project, ou MDK, de Bedros Keuilian, un entrepreneur de 49 ans qui s'est fixé pour objectif d'aider les hommes à «mener une vie épanouie pleine de sens, de liberté financière et de relations pleines d'amour». Jusque-là, cela semble bien. Mais la manière d'attendre cet objectif fait froncer des sourcils.



Bedros Keuilian, entrepreneur et gérant de l'atelier Alpha. Image: youtube/bedroskeuilian

Ainsi, le Modern Day Knight Project consiste en une «expérience» de 75 heures au cours de laquelle on se fait crier dessus par d'anciens soldats, on doit ramper dans la boue et courir dans des déserts sans dormir ou se baigner dans des bains de glace.

Voici un aperçu: Vidéo: youtube

Besoin de «douleur» et de «souffrance»

Bedros Keuilian dit que son atelier est structuré de cette manière parce qu'il a lui-même longtemps traversé des phases très difficiles. Lorsqu'il a commencé à avoir des crises de panique, il a suivi une thérapie. Et d'expliquer:

«J'avais besoin de la douleur et de la souffrance auparavant pour en arriver au point où je me sens mieux aujourd'hui»

C'est cette douleur que l'entrepreneur souhaite transmettre dans son atelier, afin que les participants trouvent également la force de changer leur vie. La thérapie ne semble toutefois pas faire partie de l'atelier. L'homme de 49 ans le dit lui-même:

«Certains appellent ce que nous faisons de la torture, mais je le vois comme une opportunité»

Qu'est-ce qu'on vous promet en 75 heures de cours? Vous deviendrez un homme:

Dont votre épouse est amoureuse,

Qui est vu comme une idole par votre fils,



Que votre propre fille voudrait épouser (oui, c'est vraiment écrit comme ça),



Qui est financièrement libre et riche.

Et le cours complet de trois jours est disponible pour la modique somme de 18 000 dollars.

En parlant de masculinistes: Andrew Tate peut voyager librement en Europe en attendant son procès

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui trouvent le prix exorbitant. Le Youtuber Gunner Cline par exemple, qui a fait plusieurs vidéos sur le MDK:

«Si je paie 18 000 dollars pour un tel cours, je suis vraiment libre financièrement. Et même libre de mes économies de toute une vie. Quelle arnaque.»

L'atelier serait «toujours complet»

Comment justifier ce prix élevé? Comme l'atelier se déroule aux Etats-Unis, la plupart des coûts proviennent de l'assurance que l'on contracte pour les trois jours. Cependant, avant même de participer, il faut signer un document dans lequel on prend acte du fait que l'on peut mourir dans ce camp et que les organisateurs n'en assument ni la responsabilité ni les frais.

Malgré tout, selon le site web de MDK, il semble que des hommes s'inscrivent chaque année à l'atelier. Ainsi, un workshop a déjà eu lieu cette année et il semble qu'il ait affiché complet. Pour le camp d'octobre, il ne resterait plus que quinze places. Le site web est véritablement truffé de témoignages de participants enthousiastes et de leurs épouses. Par exemple:

«Cela a changé notre famille»

«Mon mari croit enfin en lui-même»

Ces déclarations sont-elles vraies? Rappelons tout de même que MDK se fait régulièrement ridiculiser en ligne. D'innombrables créateurs de contenu se moquent de Bedros Keuilian et de son programme. On entend des phrases comme:

«Il n'y a rien de moins viril que de participer à un camp qui est censé vous rendre viril»

«Ici, on exploite la souffrance des hommes pour faire de l'argent. Tout simplement triste»

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci