Vidéo: watson

Cette statue célèbre la bromance entre Trump et Epstein

Un collectif d'artistes a élaboré une statue reprenant la scène mythique du film «Titanic» et mettant en scène le président américain et le criminel décédé en prison.

Une statue de Donald Trump et Jeffrey Epstein est apparue hier devant le Capitole, à Washington. Celle-ci montre le président américain et le criminel aujourd’hui décédé à la proue d’un navire, tous deux dans la pose mythique du film Titanic.

Une plaque indique le titre de l’œuvre: The King of the World. Une référence à la phrase lancée par Léo Di Captrio sur la proue du navire, dans le film de James Cameron.

Dans cette description, les auteurs se moquent des liens entre Jeffrey Epstein et Donald Trump et les comparent aux personnages Jack et Rose, interprétée par Kate Winslet. On peut y lire:

«Ce monument commémore le lien entre Donald Trump et Jeffrey Epstein »

La plaque au pied de la statue. Image: Reuters

Le texte poursuit:

«Une amitié apparemment construite sur les voyages de luxe, de bruyantes fêtes, et des croquis de nus secrets »

À l’origine de cette action, on trouve le collectif d’artistes anonyme The Secret Handshake. Le groupe s’était déjà fait remarquer auparavant par des actions similaires.

En septembre dernier, une autre statue représentant Donald Trump et Jeffrey Epstein, intitulée Friendship, était apparue à Washigton.

Si vraiment vous n'avez pas la réf' Vidéo: YouTube/HD Film Tributes

Les artistes l’avaient installée avec l’autorisation de l’autorité compétente chargée des parcs, mais avait pourtant été retirée moins de 24 heures plus tard.

Cette statue de Donald Trump et Jeffrey Epstein avait également provoqué un tollé. Image: Keystone

En janvier, une version géante de la carte d’anniversaire que Donald Trump aurait envoyée à Jeffrey Epstein avait suivi. Les visiteurs pouvaient signer la carte avec des stylos mis à disposition, ce qu’ils avaient fait en grand nombre.

«Bon anniversaire à un chic type!» La reproduction de la carte d’anniversaire que Donald Trump aurait envoyée à Jeffrey Epstein. Image: Screenshot/reddit

Les relations de Donald Trump avec Jeffrey Epstein et la publication toujours lacunaire des Epstein Files restent un sujet de tension dans les deux camps politiques.

La guerre avec l’Iran a certes permis de détourner l’attention politique de cette affaire. Sur Internet, les références aux liens avec Jeffrey Epstein ne cessent toutefois de se multiplier.

Dans les mèmes sur le sujet, la guerre en Iran est même parfois désignée, sur le ton de la plaisanterie, comme la «guerre Epstein». (joe/msh)

