ciel couvert14°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Affaire Epstein: Keir Starmer échappe à une enquête

Affaire Epstein: Le premier ministre britannique échappe à une enquête

epa12907114 British Prime Minister Keir Starmer ahead of welcoming the Secretary General of the Council of Europe to 10 Downing Street in London, Britain, 22 April 2026. EPA/ANDY RAIN
Keir Starmer est sous pression depuis des mois dans cette affaire.Keystone
Le premier ministre britannique Keir Starmer a échappé à une enquête parlementaire sur la nomination controversée de Peter Mandelson comme ambassadeur à Washington, malgré une fronde jusque dans son propre camp. L’affaire, liée à ses liens avec Jeffrey Epstein, continue d’alimenter les tensions politiques.
28.04.2026, 21:2028.04.2026, 21:20

Le premier ministre britannique Keir Starmer a échappé de peu mardi au lancement d'une enquête parlementaire au sujet de la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur à Washington, qui fait scandale depuis des mois. Le dirigeant travailliste, arrivé au pouvoir en juillet 2024, ne parvient pas à éteindre cette polémique à rebondissements, née de sa décision de nommer Peter Mandelson au poste d'ambassadeur aux Etats-Unis malgré ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.

Melania Trump lâche un discours choc sur Jeffrey Epstein

Il est accusé par certains députés d'avoir menti à la représentation nationale lorsqu'il a assuré que la procédure avait été respectée lors de cette nomination, et il fait face à des appels à la démission de la part de l'opposition.

Mardi, après plus de cinq heures de débats, les députés ont voté contre le lancement d'une enquête parlementaire qui devait examiner s'il avait trompé le Parlement.

Demande de l'opposition

La motion était notamment portée par la cheffe de l'opposition conservatrice Kemi Badenoch, pour qui il est «évident» que les déclarations du premier ministre à la chambre sur la nomination de Peter Mandelson n'étaient «pas correctes».

Elle avait peu de chances d'être adoptée étant donné la très large majorité du Labour aux Communes (403 députés sur 650). Toutefois, les résultats – 223 pour la motion et 335 contre – signifient qu'un certain nombre de députés travaillistes ont soutenu la motion, signe du mécontentement grandissant vis-à-vis de Keir Starmer dans son propre camp.

Analyse
Le mouvement MAGA s'effrite

L'affaire Mandelson avait rebondi mi-avril. Selon des informations révélées par le journal The Guardian et confirmées depuis par le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères a accordé en janvier 2025 une habilitation de sécurité à Peter Mandelson pour le poste d'ambassadeur malgré un avis défavorable du service chargé de contrôler ses antécédents.

Le premier ministre a assuré ne pas avoir été mis au courant de cet avis défavorable. Il a limogé le plus haut fonctionnaire du Foreign Office, Olly Robbins, pour ne pas l'en avoir informé.

Lors d'une nouvelle session d'explications devant la chambre des Communes quelques jours plus tard, il avait reconnu avoir fait une «erreur de jugement» en nommant Peter Mandelson – finalement limogé en septembre 2025 -, mais avait démenti avoir dupé le Parlement. Il a également nié les accusations selon lesquelles Downing Street aurait exercé des pressions sur le Foreign Office afin d'approuver cette nomination au plus vite, ce que soutient Olly Robbins. (mbr/ats)

Et si l'affaire Epstein vous fascine...
«Mafia juive»: Soral à nouveau dans le viseur de la justice vaudoise?
«Mafia juive»: Soral à nouveau dans le viseur de la justice vaudoise?
de Antoine Menusier
Affaire Epstein: ces six noms ont été caviardés sans explication
1
Affaire Epstein: ces six noms ont été caviardés sans explication
On a navigué dans la boîte mail de Jeffrey Epstein
On a navigué dans la boîte mail de Jeffrey Epstein
de Margaux Habert
La chute d'Andrew a des répercussions inattendues sur la monarchie
La chute d'Andrew a des répercussions inattendues sur la monarchie
de Alexandra DEL PERAL, londres
«Il y a des photos avec des filles seins nus»: ce qui relie Trump à Epstein
«Il y a des photos avec des filles seins nus»: ce qui relie Trump à Epstein
de Marine Brunner
La compagne d'Epstein tente encore d'échapper à sa prison sordide
1
La compagne d'Epstein tente encore d'échapper à sa prison sordide
de Marine Brunner
Trump tente d'éteindre la polémique sur le dossier Epstein
2
Trump tente d'éteindre la polémique sur le dossier Epstein
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
de Marine Brunner
Les amis de Jeffrey Epstein vivent un cauchemar
Les amis de Jeffrey Epstein vivent un cauchemar
de Marine Brunner
Voici les stars qui figurent sur la sulfureuse «liste» de Jeffrey Epstein
Voici les stars qui figurent sur la sulfureuse «liste» de Jeffrey Epstein
de Marine Brunner
En prison, Ghislaine Maxwell s'est fait une copine «cruelle et sadique»
En prison, Ghislaine Maxwell s'est fait une copine «cruelle et sadique»
Epstein s'est bien suicidé en prison, seul et sans surveillance
Epstein s'est bien suicidé en prison, seul et sans surveillance
Thèmes
Les images contenues dans le dossier Epstein
1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
Les victimes d'Epstein doutent qu'il s'agisse d'un suicide
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
J'ai passé une nuit à Odessa et les Russes ont attaqué avec des drones
L'armée russe envoie de plus en plus de drones sur les villes ukrainiennes. Reportage dans la ville portuaire d'Odessa, particulièrement éprouvée par les attaques.
Depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, la couverture médiatique de l'Ukraine a nettement reculé. Pourtant, la seule comparaison numérique des attaques de drones justifierait un focus plus soutenu sur le pays agressé par la Russie.
L’article