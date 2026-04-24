beau temps22°
DE | FR
burger
International
Analyse

La guerre en Iran fait très mal au mouvement MAGA de Trump

Maga-Mauer, Donald Trump, Steve Bannon, Tucker Carlson
Après un début en fanfare, le mouvement MAGA de Trump accuse une nette perte de vitesse.Image: Keystone, montage watson
Analyse

Le mouvement MAGA s'effrite

Après Tucker Carlson, Steve Bannon s’éloigne lui aussi de Donald Trump, illustrant l’effritement d’un bloc MAGA confronté à des revers politiques et à une série de crises majeures.
24.04.2026, 16:5924.04.2026, 17:00
Philipp Löpfe
Philipp Löpfe

L'automne dernier, Steve Bannon avait brièvement fait la une des journaux en déclarant, lors d'un entretien avec l'Economist:

«Trump sera encore président après 2028, et les gens devraient simplement s'y faire»

L'ancien stratège en chef de la Maison-Blanche avait également évoqué un plan qui existerait déjà, et dont il ne révélerait les détails qu'à une date ultérieure.

A l'automne 2025, l'euphorie régnait dans le camp MAGA. Le gouvernement Trump 2.0 ronronnait comme une machine bien huilée: une majorité dans les deux chambres du Congrès, des démocrates démoralisés, une Cour suprême conciliante… qu'est-ce qui pouvait mal tourner?

Une mécanique bien huilée qui s'enraye

Contrairement au premier mandat, on ne trouvait plus, en interne, de voix discordantes, mais uniquement des loyalistes qui exécutaient aveuglément tout ce que le président ordonnait.

Et, contrairement à la période 2016-2020, le chaos n'était pas au rendez-vous cette fois. Il y avait un plan, le tristement célèbre «Project 2025». Ce plan fut mis en œuvre de manière systématique: des fonctionnaires furent licenciés par grappes, des universités virent leurs financements amputés, des cabinets d'avocats d'élite furent mis à genoux, des médias condamnés à de lourdes amendes et des journalistes critiques intimidés. La voie vers un Etat Trump autoritaire à la Viktor Orban (l'ancien premier ministre hongrois) semblait grande ouverte.

Pourtant, en 2026, Steve Bannon adopte un tout autre ton. Il ne parle plus d'un avenir radieux, mais d'une défaite imminente. Sur son podcast, il a tempêté:

«Ils (réd: le gouvernement Trump) ont tout bonnement offert l'Etat tout entier de Virginie aux démocrates, et il faudra des décennies avant que nous puissions corriger ça.»
Steve Bannon speaks during Turning Point USA&#039;s AmericaFest 2025, Friday, Dec. 19, 2025, in Phoenix. (AP Photo/Jon Cherry) Arizona Turning Point Conference
Steve Bannon.Image: keystone

Mais que s'estt-il passé?

Une grosse erreur stratégique

Les électeurs de Virginie ont approuvé, à une courte majorité, une loi autorisant un gerrymandering temporaire (réd: un redécoupage des circonscriptions électorales), ce qui pourrait permettre aux démocrates de remporter dix des onze sièges lors des prochaines élections de mi-mandat. Ils gagneraient ainsi cinq sièges supplémentaires et renforceraient encore leurs chances, déjà très importantes, de remporter les élections de novembre.

Analyse
«Il politise à l'extrême»: Trump est de plus en plus confus sur l'Iran

En Virginie, Trump a inscrit un sacré but contre son camp. C'est lui qui a déclenché la guerre du gerrymandering en demandant au Texas de faire exactement cela, ce que le gouverneur, Greg Abbott, tout acquis à sa cause, s'empressa de faire.

Gov. Greg Abbott announces his re-election campaign for Texas governor in Houston, Sunday, Nov. 9, 2025. (Jason Fochtman/Houston Chronicle via AP) Abbott Announcment
Greg Abbott, gouverneur du Texas.Image: keystone

Ce faisant, le président déclencha une réaction en chaîne. Bien que les circonscriptions ne soient traditionnellement redéfinies que tous les dix ans à la suite d'un recensement, la Californie et d'autres Etats emboîtèrent le pas au Texas. C'est ainsi qu'Ari Fleischer, ancien porte-parole de George W. Bush et personnalité toujours influente au sein du Grand Old Party, confie avec dépit au Wall Street Journal:

«Si le Texas n'avait pas foncé tête baissée, cela aurait pu être évité, et nous, les républicains, nous en sortirions mieux aujourd'hui. Nous avons cherché la bagarre et nous l'avons perdue.»

Des piliers MAGA qui tournent les talons

Le désastre du gerrymandering en Virginie n'est que le dernier exemple en date d'événements catastrophiques pour le gouvernement Trump. Nul ne sait, pas même le président lui-même, comment la guerre contre l'Iran va évoluer. Il en va de même pour le chaos douanier.

Les dossiers Epstein refont régulièrement surface dans les titres, et, avec sa querelle avec le pape, Trump a froissé les catholiques. Ses taux d'approbation sont désormais à 33%. Même Joe Biden n'était pas tombé si bas en son temps.

La panique ne gagne pas seulement Steve Bannon. Tucker Carlson, lui aussi, a vraisemblablement rompu définitivement avec Trump. L'ancien présentateur vedette de la chaîne Fox News est (ou était) considéré comme le plus puissant des influenceurs MAGA; beaucoup le voyaient même comme le successeur de Trump dans le Bureau ovale. Il aurait également joué un rôle décisif dans le choix de JD Vance comme vice-président.

Analyse
Cet homme osera-t-il tenir tête à Trump?

Depuis, le vent a tourné. Dans son podcast, Carlson s'adonne à une repentance active. Il a notamment dit, lors d'une conversation avec son frère:

«Nous devons faire face à notre conscience. Cela nous tourmentera encore longtemps, et je voudrais m'excuser d'avoir conduit tant de personnes sur la mauvaise voie.»
epa12397015 US media personality Tucker Carlson speaks during the public memorial service of political activist Charlie Kirk at State Farm Stadium in Glendale, Arizona, USA, 21 September 2025. Kirk wa ...
Tucker Carlson.Image: keystone

Carlson s'était activement engagé pour Trump à l'approche des élections de 2024. Mais lorsque ce dernier a juré d'anéantir Téhéran en une seule nuit, ce fut la goutte qui fit déborder le vase. Carlson, qui considère la guerre contre l'Iran comme une erreur monumentale, a commenté:

«C'est le mal à l'état pur»

La déclaration de Trump en question:

Vidéo: extern / rest

Une avalanche de défections

Bannon et Carlson voient leurs rangs grossir. Megyn Kelly, elle aussi ancienne vedette de Fox News, a tourné le dos à Trump, tout comme Marjorie Taylor Greene ou Alex Jones. S'y ajoutent les humoristes Joe Rogan, Theo Von et Tim Dillon. Ils ont surtout contribué, avec leurs audiences, à ce qu'un nombre disproportionné de jeunes hommes votent pour Trump.

Comme à son habitude, le président balaie tout cela d'une formule: ce ne seraient que des individus «low IQ», des gens au quotient intellectuel faible. Cela suffira-t-il? Les membres du mouvement MAGA constatent eux aussi, au quotidien, que le prix de l'essence a franchi la barre des 4 dollars le gallon, que la nourriture et les loyers ne cessent d'augmenter, et que Trump a manifestement trahi sa promesse de ne plus déclencher de guerres.

Les Etats rouges dans la tourmente

Paradoxalement, ce sont précisément les électeurs de Trump dans les Etats rouges qui souffrent de manière disproportionnée de la politique de leur favori. La majorité d'entre eux perdent les subventions à leur prime d'assurance maladie et doivent assister à la fermeture de leurs hôpitaux.

Trump a piégé JD Vance avec l'Iran

Les agriculteurs, traditionnellement acquis aux républicains, traversent quant à eux l'une de leurs pires crises. En raison de la guerre commerciale, les Chinois renoncent à acheter leurs soyas. Et maintenant, à cause du blocage du détroit d'Ormuz, l'engrais dont ils ont absolument besoin renchérit de plus de 30%.

Zippy Duvall, le président de l'American Farm Bureau Federation, explique d'ailleurs au Financial Times:

«Les agriculteurs font face à des vents contraires comme il n'en a pas soufflé depuis des générations. Leurs perspectives d'avenir sont sombres, et ils ont besoin d'aide.»
L'actu internationale jour et nuit
«Le but n'est pas de nous garder en prison»: il raconte la torture en Syrie
1
«Le but n'est pas de nous garder en prison»: il raconte la torture en Syrie
de Alyssa Garcia
Benjamin Netanyahou a été soigné en secret
Benjamin Netanyahou a été soigné en secret
En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di
En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Cette innovation ukrainienne bouleverse l’approvisionnement militaire
Cette innovation ukrainienne bouleverse l’approvisionnement militaire
de Thomas Wanhoff
La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain
La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain
de Bojan Stula
Thèmes
Donald Trump est photogénique, la preuve
1 / 80
Donald Trump est photogénique, la preuve
source: corbis news / view press
partager sur Facebookpartager sur X
Il raconte un coup de fil improbable à Donald Trump
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Trump fait une grosse annonce et maintient la pression
La trêve entre Israël et le Liban est prolongée «de trois semaines», s'est réjoui le président américain, qui renforce en parallèle sa présence militaire dans la région avec l'arrivée d'un troisième porte-avion.
Donald Trump a annoncé jeudi une prolongation de trois semaines du cessez-le-feu au Liban, au moment où les efforts pour arriver à un accord avec l'Iran sont pour leur part au point mort. «Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban sera prolongé de TROIS SEMAINES», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social à l'issue d'une nouvelle réunion entre des représentants des deux pays à Washington.
L’article