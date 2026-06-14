«Et après? Des combats de coqs?»: l'anniversaire de Trump agace

Les combats de MMA auront lieu juste devant les fenêtres de la Maison-Blanche où loge Donald Trump, ce qui a le don d'agacer le Démocrate Don Beyer. Image: Keystone / Montage watson

Des combats de MMA auront lieu ce dimanche aux abords de la Maison-Blanche à Washington, pour célébrer les 80 ans de Donald Trump. «Un sacrilège», selon ses détracteurs.

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Ce dimanche, la des combats de MMA auront lieu devant la Maison-Blanche à Washington, dans une arène spécialement construite pour l’occasion. Ce spectacle semble même plus important pour le président américain que le coup d’envoi de la Coupe du monde.

Les prévisions météorologiques pour dimanche ne sont pas particulièrement encourageantes. A Washington, la chaleur estivale pourrait provoquer des orages potentiellement violents durant l’après-midi et en début de soirée. Un problème de taille, puisque des dizaines de milliers de personnes sont attendues dans la capitale américaine pour une grande fête en plein air au cœur du quartier du Capitole.

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Le programme officiel: pour la première fois, un événement sportif professionnel se déroulera sur le terrain de la Maison-Blanche. Dans une arène spécialement aménagée, l’organisation de MMA UFC proposera sept combats d’exhibition, dont l’affrontement très attendu entre le Géorgien Ilia Topuria, surnommé «El Matador», et l’Américain Justin Gaethje, dit «The Highlight».

Un démocrate parle de « sacrilège »

Rien de moins que «le plus grand événement sportif de tous les temps», promet le patron de l’UFC, Dana White, proche ami du président Donald Trump. Coût de l’opération: plus de 60 millions de dollars, l’UFC prenant apparemment en charge la majeure partie de la facture. Ceux qui souhaitent suivre les combats à domicile devront passer par une plateforme de streaming. Aux Etats-Unis, il s’agit de Paramount+, tandis qu’en Suisse, les retransmissions sont proposées par DAZN.

Selon l’UFC, ce spectacle organisé devant la façade historique du bâtiment le plus célèbre des Etats-Unis doit célébrer le 250e anniversaire du pays. Un coup d’œil au calendrier montre toutefois que cet anniversaire ne sera célébré que le 4 juillet. En revanche, dimanche correspond bien au 80e anniversaire de l’actuel occupant de la Maison-Blanche.

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Pour les adversaires politiques de Donald Trump, cette fête démesurée est évidemment une cible idéale. «Quel sacrilège», s’est indigné cette semaine Don Beyer, ancien ambassadeur américain en Suisse.

«Et après quoi? Des combats de coqs?»

Les stars déclinent l’invitation de l’UFC

Donald Trump, lui, reste imperturbable. D’abord parce que le républicain est un admirateur déclaré de l’UFC. Il y a encore deux mois, il assistait à Miami à des combats au bord de l’octogone, regardant les athlètes de MMA s’affronter jusqu’au sang.

Ensuite parce que Donald Trump affectionne particulièrement les événements où il occupe le devant de la scène. C’est probablement pour cette raison qu’il a renoncé à assister à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de football à Los Angeles. A la place, il suivra dimanche l’intégralité des combats – à partir de 2 heures du matin, heure suisse, dans la nuit de dimanche à lundi – alors même qu’il devra prendre la route de Genève dès lundi pour participer au sommet du G7 à Evian.

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Contrairement à la Coupe du monde ou aux finales NBA organisées à New York, aucune célébrité ne devrait faire le déplacement à la Maison-Blanche. Dana White avait pourtant invité plusieurs vedettes à participer au spectacle, mais Dwayne Johnson, Jared Leto ou Adam Sandler ont notamment décliné l’invitation, selon le magazine Vanity Fair.



Les quatre prédécesseurs encore en vie de Donald Trump éviteront eux aussi soigneusement la Maison-Blanche dimanche, alors même que deux d’entre eux s’apprêtent également à célébrer leur 80e anniversaire. Ni Bill Clinton, président de 1993 à 2001, ni George W. Bush, qui a occupé la fonction de 2001 à 2009, ne souhaitent en effet apparaître aux côtés de Donald Trump. (btr/az)