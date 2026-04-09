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Melania Trump s'exprime enfin sur l'affaire Epstein

First lady Melania Trump speaks to reporters Thursday, April 9, 2026, in the Grand Foyer of the White House in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Melania Trump
Melania Trump a fait une déclaration totalement inattendue au sujet de Jeffrey Epstein à la Maison-Blanche jeudi.Keystone

Melania Trump lâche un discours choc sur Jeffrey Epstein

Dans une courte allocution surprise à la Maison-Blanche, la première dame des Etats-Unis est sortie pour la première fois du silence sur le dossier qui empoisonne le second mandat de son mari Donald Trump depuis des mois.
09.04.2026, 21:3309.04.2026, 21:45

C'est peu dire que cette déclaration-là était inattendue. C'est pourtant lors d'une déclaration aussi brève que lapidaire de trois minutes, prononcée jeudi après-midi depuis la Maison-Blanche, que Melania Trump s'en est prise violemment à tous ceux qui l'ont liée à Jeffrey Epstein, les qualifiant de «dépourvus de toute norme éthique».

«De nombreuses images et déclarations mensongères me concernant, ainsi qu'Epstein, circulent depuis des années», a lancé la première dame aux journalistes, lors de cette rare prise de parole publique.

«Il faut que les mensonges qui me lient à l'infâme Jeffrey Epstein cessent immédiatement. Je ne conteste pas leur ignorance, mais je rejette leurs tentatives malveillantes de diffamer ma réputation»
Melania Trump, dans un communiqué

La première dame, qui a été photographiée à plusieurs reprises au début des années 2000 aux côtés du milliardaire décédé, a tenu à clarifier les liens qui unissaient son mari et elle au pédophile, décédé en prison en 2019. Un sujet qui alimente la controverse et tourmente la Maison-Blanche depuis plusieurs mois désormais.

From left, American real estate developer Donald Trump and his girlfriend (and future wife), former model Melania Knauss, financier (and future convicted sex offender) Jeffrey Epstein, and British soc ...
Donald Trump, sa petite amie de l'époque Melania Knauss, aux côtés de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell.Image: Archive Photos

«Je ne suis pas une victime d'Epstein», a encore asséné Melania Trump sur un ton laconique.

«Epstein ne m'a pas présentée à Donald Trump. J'ai rencontré mon mari par hasard lors d'une soirée à New York en 1998»
Melania Trump

«Je n’ai jamais été amie avec Epstein. Donald et moi étions parfois invités aux mêmes soirées qu’Epstein, car il est courant à New York et à Palm Beach de se côtoyer», a-t-elle tenu bon de préciser, en ajoutant qu'elle avait fait la connaissance du délinquant sexuel pour la première fois en 2000 et qu'elle ignorait tout de ses activités criminelles.

«Mes photos de Melania nue ont fait élire Donald Trump»

«Je n'ai jamais eu connaissance des abus commis par Epstein sur ses victimes. Je n'y ai jamais participé d'aucune manière: je n'ai pas été impliquée, je n'ai jamais été à bord de son avion et je n'ai jamais visité son île privée», a assuré l'ancienne mannequin.

First lady Melania Trump leaves after speaking to reporters Thursday, April 9, 2026, in the Grand Foyer of the White House in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Melania Trump
On ignore ce qui a motivé la première dame à prendre ainsi la parole sur ce dossier sensible.Keystone

Enfin, Melania Trump a exhorté le Congrès à poursuivre ses investigations sur Jeffrey Epstein, affirmant que «chaque femme» devrait avoir l'occasion de témoigner.

«J’appelle le Congrès à organiser une audition publique dédiée aux femmes victimes d’Epstein»
Melania Trump

«Donnez à ces victimes la possibilité de témoigner sous serment devant le Congrès, avec la force probante du témoignage sous serment. Chaque femme devrait avoir l’occasion de raconter son histoire publiquement si elle le souhaite, et son témoignage devrait ensuite être inscrit de façon permanente dans les archives du Congrès.»

«Il y a des photos avec des filles seins nus»: ce qui relie Trump à Epstein

Sans répondre à aucune question avant de quitter le podium, Melania Trump s'est retirée. On ignore pourquoi la première dame a choisi ce jeudi pour lâcher cette déclaration explosive, ni à quels rapports ou individus précis elle faisait référence.

Reste que cette allocution surprenante marque un net tournant par rapport au président Donald Trump, qui s'est efforcé de se distancer des dossiers Epstein, qualifiant la polémique de «canular démocrate». (mbr)

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Cette statue célèbre la bromance entre Trump et Epstein

Vidéo: watson

Les images contenues dans le dossier Epstein

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Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
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