Un épisode de pollution de l'air attendu sur une partie de l'Europe

Un épisode «notable» de pollution de l'air aux particules fines est attendu ces prochains jours sur une partie de l'Europe, a alerté jeudi l'observatoire européen Copernicus.

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Cette «détérioration de la qualité de l'air» est causée par des particules fines (PM 2,5) présentes en Europe de l'Ouest qui concerneront plusieurs pays dont l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

«Bien qu'il s'agisse d'un cas habituel au printemps, cela représente une situation notable occasionnée par des particules fines provenant de sources multiples et en particulier de l'agriculture», souligne dans un communiqué le service de surveillance de l'atmosphère de Copernicus.

Les agriculteurs sont en effet, en période d'épandage d'engrais, source d'émissions d'ammoniac, gaz très irritant et précurseur des particules fines. Des conditions météorologiques stables empêchent par ailleurs la dispersion de ces polluants qui trouvent aussi leur origine dans le transport routier.



La qualité de l'air va de surcroît pâtir de l'augmentation des pollens de bouleaux et d'aulnes. (sda/ats/afp)