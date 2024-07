Depuis dimanche soir, les tweets et les memes qui relient Kamala Harris et une noix de coco pullulent sur les réseaux sociaux. getty/watson

Pourquoi Kamala Harris provoque une pluie de noix de coco sur le web

Depuis que la vice-présidente a annoncé son entrée dans la course à la Maison-Blanche, des dizaines de cocotiers ont fleuri sur les réseaux sociaux. Le fruit préféré de Kamala Harris? Pas tout à fait. Explication.

Plus de «International»

On ignore si Kamala Harris se badigeonne le visage d'huile de coco ou s'il s'agit de son lait préféré pour son smoothie du matin. En tout cas, dans les heures qui ont suivi l'abandon de Joe Biden de la présidentielle et son passage de témoin à sa vice-présidente, des dizaines de noix de coco se sont tout à coup mises à pulluler sur les internets. Des militants démocrates se sont déclarés «remplis de noix de coco». Les médias américains, du Daily Beast au magazine The Atlantic, ont évoqué une mystérieuse «pilule noix de coco».

Sans parler des nombreux démocrates qui ont bientôt dégainé l'emoji cocotier ou une image du fruit exotique pour agrémenter leurs messages de soutien à l'attention de la nouvelle candidate. «Madame la Vice-présidente, nous sommes prêts à vous aider», a lancé le sénateur hawaïen Brian Schatz sur X dimanche soir, accompagné d'une photo de lui grimpant à un cocotier.

Un peu plus tôt, c'est le gouverneur du Colorado, Jared Polis, qui avait signé sa déclaration de soutien avec une poignée d'emojis tropicaux et d'un drapeau américain.

Mentionnons aussi «EMILY's LIST», PAC qui concentre son action sur l'élection des femmes démocrates, qui a explicitement soutenu Kamala Harris dans un tweet, avant d'ajouter l'arbre et la noix de coco à son nom d'utilisateur, dans une démonstration de soutien plus subtile.

Mais si le mème de la noix de coco est viral depuis longtemps parmi les partisans de Kamala Harris, il l'est aussi parmi ses détracteurs et ses adversaires politiques. Depuis dimanche soir, les utilisateurs républicains se régalent également à coups de publications moqueuses à la saveur noix de coco.

Aux origines, un discours viral

En fait, le mème du «cocotier» puise ses sources dans un discours prononcé en mai 2023 par Kamala Harris, à l'occasion d’un événement à la Maison-Blanche visant à promouvoir les opportunités pour les Américains d’origine hispanique.

Dans son allocution, alors qu'elle évoque l'importance de s'occuper des jeunes, la vice-présidente souligne la nécessité de tirer des enseignements de ses ancêtres, de prendre conscience de l'importance du contexte et de résister à une vision étroite de l'Histoire. «Aucun d'entre nous ne vit en vase clos», expliquait alors Kamala Harris, avant de livrer une anecdote sur sa propre mère. «Ma mère avait l'habitude de nous donner du fil à retordre et de nous dire: 'Je ne sais pas ce qui ne va pas chez vous, les jeunes.»

«Vous pensez que vous êtes tombés d'un cocotier? Vous existez dans le contexte de tout ce que vous vivez et de ce qui vous a précédé» Kamala Harris, dans un discours à la Maison-Blanche le 10 mai 2023.

Il n'en fallait pas plus pour que cette saillie et la vidéo du discours deviennent virales, sous la poussée notamment du compte YouTube d'extrême droite «War Room», qui partage régulièrement des clips de démocrates commettant des gaffes ou des erreurs.

Un meme potentiellement explosif

Comme le dit si bien Kamala, le cocotier est à inscrire dans son contexte: un ensemble de mèmes quasiment infini sur la personnalité politique de la vice-présidente. Kamala Harris est éminemment mèmeable. Pas seulement pour ses compétences oratoires, mais aussi parce que ses performances publiques ont pu parfois virer au malaise absolu.

Souvenez-vous. Avant même qu'elle n'atteigne le second poste le plus prestigieux du pays, la colistière de Joe Biden cassait l'Internet avec son célèbre «We did it, Joe!».

Puis ce sont son rire bruyant, ses mouvements de danse, son sens de l'humour un poil maladroit, ou encore son amour pour les diagrammes de Venn, qui sont devenus de la matière de premier choix pour les réseaux sociaux et pour ses ennemis politiques. Donald Trump, par exemple, s'est fait un plaisir de la surnommer «la Kamala qui rit» («laughing Kamala»), ajoutant que son rire la faisait paraître «folle».

Mais les soutiens à Kamala Harris ne sont pas en reste. Eux aussi se sont rués sur la métaphore de la noix de coco et se sont emparés de ce potentiel viral.

Comme l'a souligné The Atlantic, cet enthousiasme pour les mèmes ridicules a pu servir à la candidate auprès d'une partie de jeunes électeurs de gauche, friande des bizarreries étranges et chaotiques sur TikTok et Instagram.

«Un peu d’étrangeté – surtout si elle semble inoffensive – est un excellent moyen pour un candidat d’attirer l’attention en ligne» The Atlantic.

Depuis, le discours de Kamala sur le cocotier a été décliné à toutes les sauces - que ce soit en remix avec le morceau Gimme More de Britney Spears ou Von Dutch de Charli XCX, ou comme nom de code. Selon Forbes, sa candidature potentielle à la présidence a même été qualifiée par des partisans d'«Opération Cocotier».

Une publicité politique éphémère et gratuite, aussi étrange soit-elle, et bonne à prendre pour l'adversaire de Donald Trump.