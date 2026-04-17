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L'Iran rouvre le détroit d'Ormuz, Trump réagit

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Le détroit d'Ormuz est essentiel pour le commerce des hydrocarbures dans le monde.Image: www.imago-images.de

L'Iran rouvre le détroit d'Ormuz, Trump réagit

L'Iran annonce la réouverture du très stratégique passage maritime «pour la période restante du cessez-le-feu». Une décision saluée par Donald Trump, qui maintient toutefois son blocus.
17.04.2026, 15:4017.04.2026, 16:17

Donald Trump a salué vendredi l'annonce par l'Iran que le détroit d'Ormuz serait entièrement ouvert à la navigation pendant le cessez-le-feu, mais a annoncé dans la foulée que le blocus américain sur les ports iraniens resterait en vigueur jusqu'à la conclusion d'un accord.

«L'Iran vient juste d'annoncer que le détroit d'Iran (sic) était entièrement ouvert et prêt pour une traversée complète. Merci!», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, dans un message entièrement rédigé en majuscules. «L'Iran vient juste d'annoncer que le détroit d'Iran (sic) était entièrement ouvert et prêt pour une traversée complète. Merci!», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, dans un message entièrement rédigé en majuscules.

President Donald Trump dances at a roundtable event about no tax on tips, Thursday, April 16, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trump
Donald TrumpKeystone

«Le détroit d'Ormuz est complètement ouvert (...) mais le blocus naval demeurera totalement en vigueur en ce qui concerne l'Iran seulement, jusqu'à ce que notre transaction avec l'Iran soit achevée à 100%», a-t-il déclaré à nouveau entièrement en lettres capitales. «Le processus devrait aller très rapidement puisque la plupart des sujets ont déjà été négociés», a ajouté le président américain.

Tant que durera la trêve, mais laquelle?

Plus tôt dans la journée de vendredi, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré complètement «ouvert»" le très stratégique détroit d'Ormuz, essentiel pour le commerce des hydrocarbures dans le monde, tant que durera la trêve au Moyen-Orient.

ISTANBUL, TURKIYE - JANUARY 30: Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi and Turkish Foreign Minister Hakan Fidan (not seen) hold a joint press conference in Istanbul, Turkiye on January 30, 2026. Arif ...
Abbas Araghchi.Image: ANADOLU

Il n'a pas précisé s'il faisait référence à la trêve entre l'armée israélienne et le Hezbollah, entrée en vigueur jeudi soir au Liban pour une durée de dix jours, ou au cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran qui prend en théorie fin le 22 avril. (jzs/afp)

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