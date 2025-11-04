Numéro deux de George W. Bush, Dick Cheney a marqué les esprits. Keystone

Qui était Dick Cheney, figure machiavélique de Washington

Décédé ce mardi à 84 ans, Dick Cheney était considéré comme l'un des vice-présidents les plus puissants de l'histoire américaine. En 2024, il avait signé un dernier coup d'éclat en s'opposant à Donald Trump. Portrait.

Chris Lefkow,washington/afp

Plus de «International»

La plupart des vice-présidents américains sont rapide ment oubliés. Dick Cheney, lui, a marqué les esprits.

Figure machiavélique connue pour sa considérable influence en coulisses, l'ancien numéro deux de George W. Bush (2001-2009) s'est forgé une réputation telle qu'il est considéré comme ayant été l'un des vice-présidents les plus puissants de l'histoire américaine.

Celui qui a souvent été dépeint comme un marionnettiste de l'ombre pendant ses années à la Maison Blanche, est mort lundi à l'âge de 84 ans en raison de complications liées à une pneumonie ainsi qu'à des maladies cardiaques et vasculaires, selon une déclaration de sa famille mardi aux médias américains. Il restera dans les mémoires pour avoir été l'un des faucons qui ont joué un rôle central et controversé dans l'invasion de l'Irak en 2003.

Il avait été exempté en pleine guerre du Vietnam

Né à Lincoln, dans le Nebraska, le 30 janvier 1941, Dick Cheney a passé la plus grande partie de son enfance dans les grandes étendues peu peuplées du Wyoming, dans l'Ouest américain. Admis à l'université Yale, il décide d'abandonner le prestigieux établissement et finit par décrocher un diplôme de sciences politiques chez lui, à l'université du Wyoming. Des études qui lui permettront, en pleine guerre du Vietnam, d'être exempté à plusieurs reprises du service militaire.

Dans sa jeunesse, il est interpellé deux fois pour conduite en état d'ivresse. Il épouse Lynne Vincent en 1964 et s'installe cinq ans plus tard à Washington pour travailler au Congrès, d'abord en tant que stagiaire.

Dick Cheney et son épouse Lynn en 2004. Image: AP THE TIMES LEADER

C'est là qu'il rencontre celui qui va devenir son mentor : Donald Rumsfeld, deux fois ministre de la Défense. Entré à la Maison Blanche sous le président républicain Gerald Ford, Dick Cheney remplace plus tard Donald Rumsfeld au poste de chef de cabinet puis dirige, sans succès, la campagne de réélection de Gerald Ford contre Jimmy Carter en 1976.

Il avait traité Trump de «lâche»

Républicain inconditionnel, Cheney se lance peu après dans la course électorale pour décrocher en 1978, dans le Wyoming, un siège d'élu à la Chambre des représentants à Washington qu'il occupe une décennie durant.

Sa fille aînée Liz ramène ce siège dans le giron de la famille en 2016. Mais devenue l'une des rares voix républicaines à s'opposer frontalement à Donald Trump après l'élection présidentielle de 2020, elle devient une paria pour de nombreux conservateurs et perd son poste.

Liz Cheney en 2024 Keystone

Son père la soutient. En 2022, il apparaît sur l'un de ses clips de campagne, dans lequel il qualifie Trump de «lâche» et de «danger» pour la république. Il avait surpris les Américains au moment de la présidentielle de 2024 en annonçant qu'il voterait pour la démocrate Kamala Harris, dénonçant son adversaire républicain, Donald Trump, qu'il jugeait inapte à occuper le bureau ovale.

Vidéo: watson

L'autre fille de Dick Cheney, Mary, avait elle aussi rompu avec la ligne du parti mais pour d'autres raisons : lesbienne, elle a soutenu le mariage pour tous.

Il a joué un grand rôle dans l'invasion de l'Irak

Nommé ministre de la Défense sous George H.W. Bush, en 1989, Dick Cheney est aux commandes du Pentagone pendant la guerre du Golfe de 1990-1991. Puis il part dans le secteur privé lorsque le démocrate Bill Clinton déloge Bush père de la Maison Blanche.

Nommé PDG d'Halliburton en 1995, il dirige ce grand groupe de services pétroliers pendant cinq ans avant de retourner en politique, en tant que colistier de George W. Bush pour la présidentielle de 2000. Devenu vice-président, le point culminant de sa longue ascension politique, Dick Cheney insuffle son idéologie néo-conservatrice à la Maison Blanche et joue un plus grand rôle à ce poste que la plupart de ses prédécesseurs.

Dick Cheney George W. Bush en 2007. Image: AP

On le considère en particulier comme l'une des forces motrices derrière la décision d'envahir l'Irak après le 11-Septembre. Il a par la suite assuré refuser de croire que Saddam Hussein n'était pas en train de mettre au point un programme d'armes de destructions massives - des informations du renseignement sur ces prétendues armes ont servi à tenter de justifier la guerre en Irak.

Dick Cheney fut aussi l'un des plus grands défenseurs des techniques américaines d'interrogatoire poussées, désormais largement considérées comme de la torture. Deuxième société de services pétroliers dans le monde, Halliburton s'est considérablement enrichie à la faveur de la seconde guerre en Irak.