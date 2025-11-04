beau temps11°
L'ancien vice-président américain Dick Cheney est mort

FILE -- In this June 1, 2009 file photo, former Vice President Dick Cheney speaks at the National Press Club in Washington. (AP Photo/Susan Walsh, File) Obit Cheney
Dick Cheney est considéré comme l'un des vice-présidents les plus puissants de l'histoire américaine.Keystone

Figure majeure de la politique américaine, le vice-président des États-Unis sous George W. Bush est décédé des suites de complications liées à une pneumonie ainsi qu'à des maladies cardiaques et vasculaires. Il avait 84 ans.
04.11.2025, 12:4104.11.2025, 13:00

L'ancien vice-président américain, Dick Cheney, est mort à l'âge de 84 ans, a annoncé mardi sa famille citée par des médias américains.

Homme de l'ombre, réputé pour sa considérable influence en coulisses, l'ancien numéro deux de George W. Bush (2001-2009) s'était forgé une réputation telle qu'il fut considéré comme l'un des vice-présidents les plus puissants de l'histoire américaine.

epa12502142 (FILE) - U.S. President George W. Bush (L) and Vice President Dick Cheney attend a ceremonial swearing for new Secretary of Defense Robert Gates at the Pentagon in Arlington, Virginia Mond ...
George W. Bush et Dick CheneyKeystone

Il avait surpris les Américains lors de l'élection présidentielle de 2024 en annonçant qu'il voterait pour la démocrate Kamala Harris, dénonçant son adversaire républicain, Donald Trump, qu'il jugeait inapte à occuper le bureau ovale. Il avait alors déclaré:

«Nous avons le devoir de placer le pays au-dessus des clivages partisans pour défendre notre Constitution»

Dick Cheney fut le colistier de George W. Bush lors de deux campagnes présidentielles victorieuses et son conseiller le plus influent à la Maison Blanche dans une époque marquée par le terrorisme, la guerre et les changements économiques.

Sa mort est due à des complications liées à une pneumonie ainsi qu'à des maladies cardiaques et vasculaires, selon une déclaration de sa famille. Affligé par des problèmes coronariens presque toute sa vie adulte, Cheney a subi cinq crises cardiaques entre 1978 et 2010 et portait un dispositif pour réguler son rythme cardiaque depuis 2001. (jzs/afp)

Trump semble visiblement perdu lors de sa visite au Japon
Video: watson
