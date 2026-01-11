Un incendie a éclaté dans une discothèque en France

Le club de la Sarthe accueille beaucoup de jeunes. Le Dream club

«Evacuée en deux minutes»: un incendie éclate dans une discothèque en France

Un départ d'incendie a forcé l'évacuation d'un club dans la Sarthe la nuit dernière. Le système d'alarme a parfaitement fonctionné.

Plus de «International»

Dix jours après le terrible incendie qui a coûté la vie à 40 personnes à Crans-Montana, la préfecture du département de la Sarthe a annoncé:

«Un début d'incendie, qui n'a fait aucun blessé, a provoqué l'évacuation d'une discothèque de la Sarthe dans la nuit de samedi à dimanche»

L'incendie s'est déclaré vers 02h00 dans les combles de la boîte de nuit Le Dream Club, à La Chapelle-d’Aligné, près de La Flèche, précise le communiqué.

«L'évacuation a été déclenchée immédiatement par les salariés de l'établissement» et 298 clients et 19 salariés ont pu sortir dans le calme. «Aucun blessé n’est à déplorer», souligne la préfecture.

Selon le gérant de l'établissement, cité par Ouest-France, l'évacuation a été réalisée «en moins de deux minutes» et le départ de feu avait été neutralisé par les employés de la discothèque avant même l'arrivée des pompiers.

L'intervention a mobilisé 38 sapeurs-pompiers et 18 engins et a pris fin à 06h04. Une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les causes de l'incendie.

La discothèque avait été contrôlée en octobre 2024 par la commission de sécurité, qui avait émis un avis favorable.

Au total, 33 établissements recevant du public de type «salle de danse et salle de jeu» sont en exploitation dans le département de la Sarthe, tous sous avis favorables.

L'incendie meurtrier d'un bar à Crans-Montana (Suisse), qui a fait 40 morts et 116 blessés la nuit du nouvel an, a ravivé les préoccupations sur la fréquence des contrôles de sécurité dans les établissements de nuit.

La commune suisse a reconnu qu'aucune inspection sécurité et incendie du bar n'avait été effectuée depuis 2019, alors que les familles de victimes s'interrogent sur la conformité des installations.» (joe/afp)