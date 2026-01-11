assez ensoleillé
DE | FR
burger
International
Crans-Montana

Un incendie a éclaté dans une discothèque en France

Le club de la Sarthe accueille beaucoup de jeunes.
Le club de la Sarthe accueille beaucoup de jeunes. Le Dream club

«Evacuée en deux minutes»: un incendie éclate dans une discothèque en France

Un départ d'incendie a forcé l'évacuation d'un club dans la Sarthe la nuit dernière. Le système d'alarme a parfaitement fonctionné.
11.01.2026, 12:3911.01.2026, 12:46

Dix jours après le terrible incendie qui a coûté la vie à 40 personnes à Crans-Montana, la préfecture du département de la Sarthe a annoncé:

«Un début d'incendie, qui n'a fait aucun blessé, a provoqué l'évacuation d'une discothèque de la Sarthe dans la nuit de samedi à dimanche»

L'incendie s'est déclaré vers 02h00 dans les combles de la boîte de nuit Le Dream Club, à La Chapelle-d’Aligné, près de La Flèche, précise le communiqué.

Avant le drame, la justice du Valais s’était penchée sur les finances des Moretti

«L'évacuation a été déclenchée immédiatement par les salariés de l'établissement» et 298 clients et 19 salariés ont pu sortir dans le calme. «Aucun blessé n’est à déplorer», souligne la préfecture.

Selon le gérant de l'établissement, cité par Ouest-France, l'évacuation a été réalisée «en moins de deux minutes» et le départ de feu avait été neutralisé par les employés de la discothèque avant même l'arrivée des pompiers.

On a retracé les liens de Jacques Moretti avec les clans criminels corses

L'intervention a mobilisé 38 sapeurs-pompiers et 18 engins et a pris fin à 06h04. Une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les causes de l'incendie.

@itsludmilla_ #dreamclub #dream #soiree #feu ♬ Watch Out For This (Bumaye) - Instrumental - Major Lazer & Instrument-O

La discothèque avait été contrôlée en octobre 2024 par la commission de sécurité, qui avait émis un avis favorable.

Au total, 33 établissements recevant du public de type «salle de danse et salle de jeu» sont en exploitation dans le département de la Sarthe, tous sous avis favorables.

L'incendie meurtrier d'un bar à Crans-Montana (Suisse), qui a fait 40 morts et 116 blessés la nuit du nouvel an, a ravivé les préoccupations sur la fréquence des contrôles de sécurité dans les établissements de nuit.

La commune suisse a reconnu qu'aucune inspection sécurité et incendie du bar n'avait été effectuée depuis 2019, alors que les familles de victimes s'interrogent sur la conformité des installations.» (joe/afp)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
Neuchâtel et Fribourg préparent l'hommage ++ Marche blanche
3
Neuchâtel et Fribourg préparent l'hommage ++ Marche blanche
de Team watson
Il raconte pourquoi Gaza et l'Ukraine ont été cruciaux pour Crans-Montana
Il raconte pourquoi Gaza et l'Ukraine ont été cruciaux pour Crans-Montana
de Stefan Bühler, Léonie Hagen, Julian Spörri
Ils utilisent l'IA pour dénuder des mineures mortes à Crans-Montana
Ils utilisent l'IA pour dénuder des mineures mortes à Crans-Montana
Pourquoi certains sont haineux envers les victimes de Crans-Montana
Pourquoi certains sont haineux envers les victimes de Crans-Montana
de Sabine Kuster
Thèmes
Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA
1 / 20
Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA

Le Royal Poinciana Hotel, à Palm Beach, vers 1900.
source: universal images group editorial / universal history archive
partager sur Facebookpartager sur X
Le fight le plus adorable de la Toile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Grok rend payant son outil pour dénuder les femmes
En pleine polémique, la fonction permettant de générer de fausses images de femmes et de mineurs dénudés a été désactivée pour les utilisateurs non payants du chatbot d'Elon Musk.
Grok, l'assistant d'intelligence artificielle de la plateforme d'Elon Musk, a désactivé vendredi pour les utilisateurs non payants sa fonctionnalité de création d’images, sous le feu des critiques après avoir permis de générer de fausses images de femmes et de mineurs à caractère sexuel. Ces images, réalisées en retouchant des photos ou vidéos de personnes réelles pour les dénuder, ont suscité des protestations à travers le monde.
L’article