Lady Gaga raconte avoir été violée par un producteur de musique



Lady Gaga raconte l'horreur qu'elle a vécue à ses 19 ans

Dans une récente série documentaire, la chanteuse new yorkaise confie avoir été violée, séquestrée puis abandonnée alors qu’elle était enceinte.

Image: APple

«J'avais 19 ans. Je démarrais dans le métier et un producteur m'a dit: 'déshabille-toi!'». Le témoignage de Lady Gaga est poignant. Elle l'a livré dans la série documentaire «The Me You Don't See», coproduite par la présentatrice vedette Oprah Winfrey et le prince Harry pour la plateforme Apple TV+.

La chanteuse américaine de 35 ans raconte «ces mois» pendant lesquelles elle a été violée et séquestrée par un professionnel de la musique, jusqu'à tomber enceinte, puis abandonnée à un carrefour, alors qu'elle avait 19 ans. Elle ne revient pas sur les suites qu'elle a donné à la grossesse.

Troubles de stress post-traumatique

Lady Gaga explique qu'elle ne veut pas révéler l'identité de son agresseur, car elle ne veut «plus jamais avoir affaire à cette personne».

«Ils m'ont dit qu'ils allaient brûler toute ma musique. Ils n'arrêtaient pas de me demander. Alors, je me suis débranchée et j'ai juste... Je ne me souviens même plus»

Stefani Germanotta, de son vrai nom, explique avoir vécu, «des années plus tard», une crise d'angoisse qui l'a menée à l'hôpital. Elle a alors réalisé qu'elle était sujette à des troubles de stress post-traumatique liés à son agression.

Ces troubles l'ont notamment amené à s'automutiler, dit-elle. Elle estime qu'il lui a fallu deux ans et demi de thérapie pour parvenir à contrôler ces pulsions. (hkr/ats)

