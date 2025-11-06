brouillard
Etats-Unis

Shutdown: Washington impose des suppressions de vols

epa12506637 A Delta Air Lines flight departs from Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport in Atlanta, Georgia, USA, 05 November 2025. The longest US federal government shutdown has resulted i ...
Un avion de Delta Airlines décolle à l'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta.Keystone

Englués dans la paralysie budgétaire, les Etats-Unis font face à une pénurie de contrôleurs aériens. Le gouvernement américain se voit forcé de prendre des mesures inédites.
06.11.2025, 06:1206.11.2025, 06:12

Le gouvernement américain a annoncé mercredi qu'il allait demander aux compagnies aériennes de supprimer des vols à compter de vendredi «pour réduire la pression» sur le contrôle aérien. Celui-ci fait face à un fort absentéisme en raison de la paralysie budgétaire.

«Nous allons réduire les capacités» de vols «de 10% dans 40» aéroports, parmi les plus fréquentés du pays, a déclaré en conférence de presse le ministre des Transports Sean Duffy. «Il nous manque 2000 contrôleurs aériens», a-t-il expliqué, ajoutant qu'il fallait «réduire la pression» en diminuant le nombre de vols à superviser pour les équipes.

Transportation Secretary Sean Duffy speaks to the media about the impact of the government shutdown on the aviation industry, outside of the West Wing of the White House, Thursday, Oct. 30, 2025, in W ...
Sean DuffyKeystone

«Le système est extrêmement sûr»

Les Etats-Unis sont entrés mercredi dans leur 36e jour de blocage budgétaire, battant ainsi le record du plus long «shutdown» de l'histoire du pays. Depuis le 1er octobre, des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux sont au chômage technique tandis que des centaines de milliers d'autres sont forcés de continuer à travailler. Ils ne reçoivent pas de paie jusqu'à la fin de la crise.

Plus de 60 000 contrôleurs aériens et agents de la sécurité des transports sont dans le deuxième cas de figure. Et plutôt que de travailler sans salaire pendant plusieurs semaines, certains ne se présentent pas à leur poste.

Qui est responsable du blocage aux Etats-Unis?

La décision des autorités intervient avant un week-end que des Américains ont pu être tentés de prolonger, mardi 11 novembre étant férié aux Etats-Unis. «Nous allons demander aux compagnies aériennes de travailler avec nous pour réduire leurs plans de vol», a précisé mercredi le patron du régulateur aérien FAA, Bryan Bedford.

«Nous pouvons prendre des mesures aujourd'hui pour éviter que la situation ne se dégrade»
Bryan Bedford

«Le système est extrêmement sûr aujourd'hui, il le sera demain. Et si la pression continue d'augmenter, même après avoir pris ces mesures, nous reviendrons et prendrons des mesures supplémentaires.»

Réduire la pression sur les contrôleurs

Bryan Bedford a dit ne pas se souvenir qu'une telle réduction ait déjà été décrétée dans le secteur aérien «pendant (s)es 35 ans de carrière». «C'est une situation très inhabituelle. Nos contrôleurs n'ont pas été payés depuis un mois. Nous avons hâte de pouvoir travailler normalement à nouveau».

«Les contrôleurs qui continuent à venir font des heures supplémentaires, travaillent plus de jours (...) et nous voulons réduire cette pression (réd: sur eux) avant que cela ne devienne un problème», a poursuivi Bedford.

Federal Aviation Administration administrator Bryan Bedford looks on as Transportation Secretary Sean Duffy speaks during a news conference on new drone regulations, Tuesday, Aug. 5, 2025, at the Depa ...
Bryan BedfordKeystone

En moyenne, 44 000 vols sont supervisés par la FAA chaque jour, selon son site internet. Une réduction de 10% représente donc plus de 4000 vols à annuler. (jzs/ats)

