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MD-11: l'avion impliqué dans le crash d'UPS va revoler

UPS United Parcel Service McDonnell Douglas MD-11F Flugzeug Flughafen Tampa in den Vereinigten Staaten Tampa, Vereinigte Staaten - 7. November 2025: Ein McDonnell Douglas MD-11F Flugzeug der UPS Unite ...
Un avion MD-11 d'UPS (image d'archives).Image: www.imago-images.de

Cet avion impliqué dans un drame aux Etats-Unis va revoler

Le retour en service du MD-11 a été autorisé par les autorités américaines. L'un de ces appareils s'était écrasé au décollage à Louisville en novembre dernier, faisant 14 morts.
12.05.2026, 07:4412.05.2026, 07:45

Le modèle d'avion McDonnell Douglas (MD-11), dont un exemplaire opéré par UPS s'est écrasé au décollage en novembre aux Etats-Unis, a reçu le feu vert du régulateur américain pour reprendre du service. L'accident avait fait quatorze morts à Louisville (Kentucky, centre-est), dont onze au sol.

«Après un examen très approfondi, la FAA a approuvé le protocole de Boeing pour assurer le retour en service en toute sécurité des avions MD-11», a indiqué un porte-parole de l'autorité de l'aviation (FAA).

On en sait plus sur le crash d'un avion UPS aux Etats-Unis

L'organisation avait ordonné le 9 novembre 2025 l'immobilisation de tous les MD-11 après l'accident le 4 novembre. L'avion-cargo, opéré par le groupe de messagerie et de livraison de colis UPS et à destination de Hawaï, s'est écrasé après que l'un de ses moteurs s'est détaché au décollage en prenant feu. L'appareil a explosé en percutant des bâtiments industriels près de l'aéroport.

D'après un rapport préliminaire de l'agence de sécurité des transports (NTSB) publié dès le 20 novembre, un élément crucial accrochant les moteurs aux ailes présentait des fissures de fatigue et s'est brisé au décollage..

Mise en retraite de la flotte

Boeing – qui a racheté McDonnell Douglas en 1997 – a fait savoir lundi qu'après le feu vert réglementaire, il avait adressé aux propriétaires de MD-11 des instructions pour réaliser des inspections sur leurs avions.

UPS avait immobilisé sa flotte quatre jours après l'accident et son patron avait annoncé à la fin janvier l'accélération de la mise en retraite de l'entièreté de la flotte, commencée en 2023. (jzs/ats/afp)

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