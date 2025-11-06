L'appareil a terminé sa course à près de 5 km de l'aéroport. Keystone

On en sait plus sur le crash d'un avion UPS aux Etats-Unis

Un avion-cargo à destination de Hawaï s'est écrasé mardi à Louisville. Les autorités locale font état d'un bilan de 12 morts et donnent davantage de détails sur le drame.

Au moins douze personnes sont mortes dans l'écrasement d'un avion-cargo dont un moteur s'est détaché au décollage de l'aéroport de Louisville (centre-est des Etats-Unis), selon les autorités. L'appareil, un McDonnell Douglas MD-11 du transporteur américain UPS qui devait rejoindre Hawaï, s'est écrasé mardi en fin d'après-midi, détruisant des bâtiments et engendrant un impressionnant panache d'épaisse fumée.

«Je suis profondément attristé d'annoncer que le bilan des morts est passé à 12 et que plusieurs personnes sont toujours portées disparues», a indiqué le maire de Louisville, Craig Greenberg, sur X mercredi soir. Le bilan était jusque-là de 11 décès.

Un moteur en feu

Selon un des enquêteurs de l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) dépêchés sur place, Todd Inman, les images des caméras de surveillance de l'aéroport «montrent le moteur gauche qui se détache de l'aile pendant l'accélération au décollage». Le moteur est resté «sur le terrain d'aviation», a-t-il dit à des journalistes, ajoutant que les deux enregistreurs de vol, communément appelés «boîtes noires», avaient été envoyées à Washington pour analyse.

Une vidéo amateur diffusée par la chaîne locale WLKY a montré le moteur gauche de l'avion en feu tandis que l'appareil rasait le sol en tentant de décoller, avant d'exploser plus loin. D'autres images ont ensuite montré un grand brasier s'étalant sur plusieurs centaines de mètres dans une zone de hangars et de parkings.

Vidéo: watson

L'appareil a terminé sa course à près de 5 km de l'aéroport, selon la police, et aurait percuté «de manière assez directe» une installation de recyclage de pétrole, d'après le gouverneur du Kentucky. Le tri-réacteur, qui transportait environ 144 000 litres de carburant, a par ailleurs manqué de peu de heurter une usine d'assemblage de véhicules Ford employant quelque 3000 personnes.

«Cela aurait pu être bien pire» Andy Beshear, gouverneur du Kentucky

Trois membres d'équipage étaient à bord, selon UPS, dont la division aérienne est installée à Louisville, son principal hub aérien aux Etats-Unis.

Effets du shutdown

Début septembre, UPS Airlines opérait une flotte d'environ 500 avions de transport de marchandises, dont 27 MD-11. Mercredi, le groupe américain de messagerie et de livraison de colis a suspendu toutes ses opérations de tri à Louisville pour la deuxième journée consécutive.

Annulés la veille au soir, les vols ont été rétablis mercredi à l'aéroport international Mohamed-Ali de Louisville, a annoncé le maire de la ville, Craig Greenberg. L'accident intervient au moment où les conséquences de la paralysie budgétaire, due à un désaccord entre républicains et démocrates au Congrès, se font particulièrement ressentir dans le domaine du transport aérien aux Etats-Unis.

Depuis plusieurs semaines, des pénuries de contrôleurs aériens – qui travaillent depuis le 1er octobre sans être payés – entraînent retards et annulations de vols à travers le pays. Si la paralysie budgétaire se prolonge au-delà de cette semaine, l'espace aérien américain pourrait même être partiellement fermé, a mis en garde mardi le ministre des Transports, Sean Duffy. (jzs/ats)