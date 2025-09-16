en partie ensoleillé16°
On connaît la date du procès de Mangione

Luigi Mangione, accused of fatally shooting UnitedHealthcare CEO Brian Thompson, appears in Manhattan state court in New York, Tuesday, Sept. 16, 2025. (Curtis Means/Pool Photo via AP) UnitedHealthcar ...
Il est devenu pour certains le symbole de la colère profonde que des Américains éprouvent à l'encontre des entreprises d'assurance santé.Keystone

On connaît la date du procès de Mangione

Luigi Mangione, accusé d'avoir assassiné fin 2024 à New York le patron du plus gros assureur santé américain pour se venger des dérives du secteur, sera jugé à partir du 1er décembre devant un tribunal de l'Etat de New York.
16.09.2025, 17:4616.09.2025, 17:46

La date a été annoncée mardi par le juge en charge de l'affaire au cours d'une audience. Il s'agira d'un premier procès pour Luigi Mangione, qui risque par ailleurs la peine de mort dans une autre procédure menée au niveau fédéral.

Agé de 27 ans, ce fils sans histoires d'une famille aisée de Baltimore (Maryland, est) avait tué de sang froid le directeur d'UnitedHealtcare, Brian Thompson, 50 ans, dans une rue de Manhattan, le matin du 4 décembre 2024.

La ministre de Trump veut la peine de mort contre Luigi Mangione

Il est devenu pour certains le symbole de la colère profonde que des Américains éprouvent à l'encontre des entreprises d'assurance santé, accusées de privilégier leurs profits au détriment des soins et de refuser ou de faire traîner des remboursements. (sda/ats/afp)

Vidéo: watson
