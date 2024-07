Kamala Harris est la 49e vice-présidente des États-Unis.

Que signifie le prénom Kamala?

Kamala Harris est la nouvelle candidate démocrate à la présidentielle américaine. Voici ce que son prénom signifie.

Plus de «International»

Le monde apprend peu à peu à connaître Kamala Harris. Si la vice-présidente des Etats-Unis était le premier soutien de Joe Biden dans la course à la présidentielle 2024 aux Etats-Unis, tout a changé depuis le retrait du démocrate. C'est désormais elle qui incarne l'avenir de son camp, et le plus sûr moyen de faire barrage au républicain Donald Trump.

La femme politique de 59 ans, née d'un père originaire de la Jamaïque et d'une mère venant du Tamil Nadu en Inde, est régulièrement citée dans les journaux du monde entier, à la télévision ainsi que sur les réseaux sociaux. Il suffit de taper «Kamala Harris» sur Google actualités pour obtenir plus de 50 millions de résultats. Mais que signifie son prénom? Et d'où vient-il?

Wikipédia nous apprend que Kamala est «une déesse de l'hindouisme, faisant partie des dix grandes sagesses». L'encyclopédie en ligne ajoute qu'il s'agit aussi d'un prénom féminin indien, signifiant le «lotus sacré», et que la version masculine de ce prénom est Kamal.

Le lotus sacré (ou Nelumbo nucifera) est une plante aquatique Image: De Agostini Editorial

Le site parents.fr donne une autre explication. Selon lui, ce prénom est bel et bien d'origine indienne mais veut dire «perfection».

La plate-forme précise aussi que plusieurs Kamala célèbres se sont distinguées, parmi lesquelles Kamala Harris évidemment, mais aussi Kamala Surayya (poétesse, nouvelliste et autobiographe, 1934-2009), Kamala Nehru (militante politique, 1899-1936), Kamala Sohonie (biochimiste et chercheuse, 1912-1998) ou encore Kamala (catcheur, 1950-2020).