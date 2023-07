Qui est donc le sniffeur de coke de la Maison-Blanche?

Pas tout à fait. Car de nombreuses voix critiques s'élèvent déjà pour dénoncer l'échec cuisant des services secrets américains. Le manque de réponses et les vagues preuves non concluantes sont loin de satisfaire ceux qui considèrent cet incident comme une grave défaillance de la sécurité, voire une dissimulation éhontée.

Jeudi, au cours d'un briefing confidentiel devant un parterre de législateurs, les services secrets sont contraints d'admettre leur échec. Malgré l'examen méthodique des systèmes et protocoles de sécurité, l'analyse des images de surveillance, la traque d'éventuelles traces ADN ou d’empreintes digitales et l'implication du FBI, il n'y a «aucune preuve matérielle» suffisante pour «distinguer une personne d'intérêt» .

Toutefois, Biden père et fils ont un alibi en béton: le week-end de la découverte du sachet, la famille ne se trouve même pas à Washington. C'est du moins ce qu'a assuré la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, lors d'une conférence de presse. Lorsqu'une journaliste insiste, «Pouvez-vous dire une fois pour toutes si la cocaïne appartenait ou non à la famille Biden?», la réponse tombe, implacable.

Alors que les services secrets sont en pleine dissection des images de vidéosurveillance et des registres des visiteurs, les noms des premiers suspects émergent dans la presse et sur les réseaux sociaux. Un touriste en gueule de bois, après une soirée en ville? Un employé peu précautionneux?

L'entrée du vestiaire se trouve justement à proximité du parking de véhicules de fonction, dont la limousine et le SUV du vice-président. Membres du personnel et visiteurs confondus, la liste des suspects potentiels compte de plus de 500 personnes.

Le produit à l'origine de cette débâcle? Nulle «matière chimique ou radiologique menaçant la sécurité de la Maison-Blanche». Ni anthrax, cette substance hautement toxique qui a traumatisé les Américains au début des années 2000. Mais rien de totalement inoffensif non plus.

Ron DeSantis perd un allié précieux face à Trump

Décidément, depuis quelques semaines, personne ne mise plus sur le fringuant poulain Ron DeSantis dans la course à la Maison-Blanche. Personne, et surtout pas Rupert Murdoch, le magnat des médias milliardaire et faiseur de rois, qui avait propulsé Donald Trump en 2016.

Depuis des années qu'il manie la politique à coups de projets de lois drastiques et de lutte acharnée contre le progressisme, Ron DeSantis devrait pourtant le savoir: c'est un univers impitoyable, où l'on n'est jamais à l'abri de perdre un précieux soutien.