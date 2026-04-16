Donald Trump a déjà démoli l'aile est de la Maison-Blanche pour y construire une salle de bal de 1000 places (archives). Keystone

La salle de bal de Trump ne verra pas le jour avant un moment

Un juge fédéral prolonge la suspension de la construction de la salle de bal souhaitée par le président américain. Ce dernier dénonce cette décision. Il n'avait toutefois pas reçu les autorisations nécessaires pour le projet.

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La suspension de la construction de la salle de bal voulue par Donald Trump a été prolongée jeudi par un juge fédéral américain. En revanche, il a donné son feu vert pour la poursuite des travaux d'un projet de bunker souterrain à la Maison-Blanche.

«Les travaux souterrains peuvent se poursuivre, y compris la construction de toute excavation top secrète, de bunkers, d'abris antibombes, de cloisons de protection, d'installations militaires et d'établissements hospitaliers et médicaux», a énuméré le juge Richard Leon dans sa décision.

Il a toutefois précisé que le projet de construction d'un bunker pouvait se poursuivre dans le cadre de la sécurité nationale à condition qu'il ne «détermine pas définitivement la taille et l'ampleur de la salle de bal en surface». Et d'ajouter:

«Invoquer la sécurité nationale ne donne pas carte blanche pour mener des activités qui seraient autrement illégales»

Un projet à 400 millions de dollars

Donald Trump a dénoncé cette décision sur Truth Social, qualifiant le juge de «hautement politique» et «hors de contrôle». Il écrit:

«C'est une parodie de notre système judiciaire! La salle de bal est très importante pour notre sécurité nationale, et aucun juge ne peut avoir le droit de mettre un terme à ce projet historique et d'une nécessité militaire absolue.» Donald Trump

Selon lui, bloquer la construction de la salle de bal «signifie qu'aucun futur président, vivant à la Maison-Blanche sans la salle de bal, ne sera en sécurité lors d'événements, de futures cérémonies d'investiture ou encore de sommets internationaux».

En octobre, le président républicain avait fait détruire au bulldozer une aile entière de la Maison-Blanche pour y construire cette salle de bal censée pouvoir accueillir jusqu'à 1000 personnes, pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers.

En décembre, la National Trust for Historic Preservation (NTHP) avait saisi la justice, accusant l'administration Trump de ne pas avoir respecté les exigences légales en matière d'enquête publique, ni obtenu l'autorisation du Congrès pour ce projet, dont le budget, financé par des dons privés, a doublé, passant de 200 millions à 400 millions de dollars. (ag/ats)