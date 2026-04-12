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USA: La rénovation de la salle de bal de la Maison Blanche continue

Donald Trump peut toujours espérer avoir sa salle de bal

Work continues on the construction of the ballroom at the White House, Thursday, April 9, 2026, in Washington, where the East Wing once stood. (AP Photo/Rod Lamkey, Jr.)
Les travaux de rénovation de la Maison Blanche peuvent se poursuivre.AP
Projet cher à Donald Trump, la rénovation de la salle de bal de la Maison Blanche peut aller de l'avant. La justice américaine a autorisé la poursuite des travaux.
12.04.2026, 08:5112.04.2026, 08:51

Une cour d'appel fédérale a autorisé la poursuite temporaire des travaux de rénovation de la salle de bal de la Maison Blanche, un projet de 400 millions de dollars voulu par le président Donald Trump. Des clarifications sur des questions de sécurité nationale ont, dans le même temps, été demandées.

Dans une ordonnance rendue samedi, un panel de trois juges de la Cour d'appel des Etats-Unis a décidé, à deux voix contre une, de laisser à l'administration jusqu'au 17 avril pour poursuivre le chantier et «solliciter un examen de la Cour suprême».

A propos des projets de Donald Trump 👇

Donald Trump veut bâtir un Arc de triomphe à Washington

L'ordonnance demande également au juge fédéral Richard Leon de clarifier des points soulevés lors de procédures précédentes concernant la sûreté et la sécurité du projet. Le mois dernier, il avait ordonné l'arrêt des travaux, infligeant un sérieux coup d'arrêt à l'un des projets les plus ambitieux menés sur ce célèbre site depuis plus d'un siècle.

Un sujet cher à Trump

En octobre, le président américain avait fait détruire au bulldozer une aile entière de la Maison Blanche pour y construire cette salle de bal censée pouvoir accueillir jusqu'à 1000 personnes, pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers.

Toujours à propos des projets de Donald Trump 👇

Ce fastueux projet de Trump essuie un revers

Devenu un sujet particulièrement cher à Donald Trump, celui-ci évoque très fréquemment les avancées du chantier de l'aile est de la résidence présidentielle, lors d'apparitions publiques sans lien apparent avec le sujet.

En décembre, la National Trust for Historic Preservation (NTHP) avait saisi la justice, accusant l'administration Trump de ne pas avoir respecté les exigences légales en matière d'enquête publique, ni obtenu l'autorisation du Congrès pour ce projet, dont le budget, financé par des dons privés, a doublé, passant de 200 millions à 400 millions de dollars. (btr/ats)

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La Maison-Blanche, en 1921, sous la présidence de Warren G. Harding.
source: hulton archive / heritage images
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