Un avion américain s'envole vers l'Iran. Keystone

Voici combien la guerre en Iran a déjà coûté aux Etats-Unis

Alors que les Etats-Unis multiplient les frappes contre l'Iran, le ministre américain de la Défense a indiqué que la guerre a déjà coûté plus de 37 milliards de dollars. Les autorités demandent une rallonge budgétaire «urgente» et «nécessaire».

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Le ministre américain de la Défense a estimé mardi que la guerre en Iran a coûté jusqu'à présent 37,5 milliards de dollars aux Etats-Unis, une hausse de près de 30% par rapport au dernier chiffre de 29 milliards.

«L'estimation que nous avons à ce jour est de 37,5 milliards de dollars» (environ 30 milliards de francs), a déclaré Pete Hegseth devant une commission du Sénat américain, en précisant que ce montant incluait certains coûts anticipés jusqu'à fin septembre. Le ministre a également défendu la demande du gouvernement Trump d'une rallonge budgétaire de 67 milliards de dollars (environ 54 milliards de francs) pour le Pentagone.

M. Hegseth, ainsi que le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Dan Caine, ont affirmé que cette rallonge était «urgente» et «nécessaire».

«Assumer le coût d'une guerre que le peuple ne soutient pas»

Mais la sénatrice démocrate Jeanne Shaheen a contesté cette évaluation, affirmant que le ministre disposait encore de 75 milliards de dollars non dépensés (environ 60 milliards de francs).

«Pourquoi demandez-vous au peuple américain d'assumer le coût d'une guerre qu'il ne soutient pas, au lieu de solliciter une autorisation de transfert de fonds déjà votés mais non dépensés?», a-t-elle demandé.

Selon le ministre, cet argent a été «affecté» à d'autres projets du président Donald Trump comme le «Dôme d'or américain» ou encore d'autres investissements dans l'armement.

Les fonds demandés ne prennent par ailleurs pas en compte le coût de la reconstruction des bases militaires américaines au Moyen-Orient.

Frustration

D'autres sénateurs ont exprimé leur frustration, réclamant plus de détails sur la stratégie de Donald Trump afin de remporter la guerre au Moyen-Orient.

«Nous avons besoin de réponses claires et d'un discours franc», a estimé le sénateur John Kennedy, un républicain, tout en interrogeant les responsables sur ce qui se passerait si les Etats-Unis quittaient le détroit d'Ormuz.

Pete Hegseth et Dan Caine n'ont pas précisé si l'Iran imposerait des droits de passage aux navires souhaitant emprunter le détroit. (afp)