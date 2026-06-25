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F-35: Trump veut rendre Erdogan très heureux

This image from video provided by U.S. Central Command shows an F-35 being launched from an aircraft carrier in support of Operation Epic Fury on Saturday, Feb. 28, 2026. (U.S. Central Command via AP) ...
Ankara avait été exclu du programme des F-35 en 2019 (image d'archives).Keystone

Trump veut rendre Erdogan «très heureux» avec des F-35

La Turquie avait été exclue du programme F-35 il y a plusieurs années mais son président demande avec insistance à y être réintégré. Une requête que Donald Trump veut satisfaire.
25.06.2026, 09:2525.06.2026, 09:25

Donald Trump, interrogé sur un possible accès de la Turquie aux avions de chasse F-35, a dit mercredi qu'il allait prochainement rendre le président turc Recep Tayyip Erdogan «très heureux».

«Oui je crois», a dit le président américain quand un journaliste l'a interrogé sur ce programme militaire dont Ankara a été exclu il y a plusieurs années, et lui a demandé s'il allait venir avec «un gros paquet cadeau» lors du sommet de l'Otan en Turquie en juillet.

President Donald Trump greets Turkey&#039;s President Recep Tayyip Erdogan during a summit to support ending the more than two-year Israel-Hamas war in Gaza after a breakthrough ceasefire deal, Monday ...
Keystone

«Je vais probablement faire quelque chose qui le rendra très heureux», a dit le président américain, en couvrant son homologue turc de compliments. «Je ne pense pas que je serais allé" au sommet de l'Otan s'il n'avait pas été organisé "en Turquie par le président Erdogan», a-t-il même déclaré.

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Il n'a pas dit si sa participation à la rencontre des dirigeants des 32 pays membres de l'organisation de défense serait accompagnée par une visite officielle en bonne et due forme en Turquie.

L'affaire du système de défense russe

Une telle décision sur les F-35 nécessite toutefois le feu vert du Congrès, ce qu'a rappelé le vice-président JD Vance, présent aux côtés de Donald Trump dans le Bureau ovale pendant cet échange.

«C'est une affaire parlementaire et il faut s'assurer que la Turquie s'est mise en conformité avec la loi américaine pour qu'elle puisse avoir les F-35», a-t-il dit.« Il y a certaines choses que nous devons certifier», a ajouté JD Vance, précisant que le président américain avait demandé que ce soit fait.

De nouvelles infos sensibles sur le F-35 devront être révélés

Ankara avait été exclu du programme des F-35 en 2019, non seulement comme client mais aussi comme partenaire industriel de l'avion de combat américain, pour avoir acquis un système de défense russe anti-missile S-400. Son président demande avec insistance à être réintégré et Donald Trump avait déjà signalé qu'il soutenait cette revendication.

Le F-35 de Lockheed Martin, le plus sophistiqué des avions de chasse américains, a été développé par les Etats-Unis en partenariat avec d'autres pays de l'Otan, dont la Turquie est membre, dans le cadre d'un programme appelé Joint Strike Fighter (JSF). (jzs/ats)

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