Les pilotes de F-35 peuvent verrouiller des cibles du regard. Image: US Air Force

Voici ce que risque de payer la Suisse pour un seul casque de F-35

500 000 dollars américains. C'est le prix d'un seul casque de pilote de chasse de F-35. Voici comment des fonctionnalités high-tech ultra-sensibles font grimper les coûts et clouent les avions au sol.

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Cette semaine, la Pologne a mis en service trois nouveaux avions de chasse. Le F-35 — le même modèle que celui acheté par la Suisse — est réputé pour sa technologie de pointe. Mais cette technologie a un prix. Lors de l'inauguration, une déclaration du vice-ministre polonais de la Défense, Cezary Tomczyk, a suscité le débat: un seul casque de F-35 coûterait environ 500 000 dollars américains (soit près 403 000 francs suisses), rapporte la SRF, la télévision alémanique.

Et les casques des pilotes de chasse deviendraient aussi de plus en plus chers. Bien que les fabricants ne communiquent aucune somme officielle, des rapports d'experts militaires indiquent qu'un casque coûtait jusqu'à présent 400 000 dollars (environ 322 000 francs). Le prix des casques de pilotes de chasse conventionnels ne représenterait que la moitié de celui de la dernière génération du F-35, précise le média public.

Trois nouveaux avions de combat F-35 entrent en service en Pologne. Image: EPA PAP

L'inflation est souvent citée pour justifier cette hausse de prix. Cependant, le coût des casques est lié à leur technologie et non aux matériaux utilisés. Une autre explication pourrait être que les entreprises d'armement augmentent leurs marges.

La technologie a un prix pour le casque du F-35

La visière du casque intègre un écran qui affiche les données de vol, des capteurs et de ciblage. Avec le F-35 Gen III, les pilotes peuvent désormais verrouiller des cibles du regard: grâce à des caméras extérieures réparties tout autour de l'appareil, les pilotes bénéficient d'une vision à travers l'avion, explique la SRF. C'est pourquoi chaque casque doit être calibré pour son porteur et ajusté régulièrement.

Le casque du F-35 doit être réajusté trois fois par an. Image: US-Air Force

Les casques ne représentent qu'une fraction du coût total, mais ils illustrent toutefois comment les modules high-tech sensibles du F-35 font exploser les dépenses, notamment en raison d'une maintenance complexe. «Depuis 2021, les coûts d'entretien du F-35 n'ont cessé d'augmenter, alors que les objectifs de performance n'ont pas été atteints et que les prestations ont eu tendance à se dégrader», constate un rapport de l'organisme de contrôle du Congrès américain. (nil/trad. hun)