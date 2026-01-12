L’administration Trump est attaquée en justice de tous les côtés

La team Trump est attaquée en justice de tous les côtés

L’Etat du Minnesota et celui de l’Illinois a porté plainte contre l’administration Trump pour «invasion fédérale» de ses agents de l’immigration. Au même moment, Mark Kelly, sénateur démocrate et officier de marine à la retraite, attaque en justice le secrétaire à la Défense Pete Hegseth.

C’en est trop. L’État du Minnesota et les villes jumelles de Minneapolis et Saint Paul ont porté plainte contre l’administration Trump ce lundi. Motif? L’opération fédérale d’immigration menée violemment par les agents de l’ICE constitue «une invasion».

Selon CNN, la plainte vise «à obtenir une injonction judiciaire pour suspendre les opérations, arguant que le gouvernement fédéral s'approprie illégalement les ressources de l'État et viole la loi du Minnesota».

Donald Trump a intensifié les contrôles et les actions répressives dans la région de Minneapolis en décembre, après de longs mois de guerre politique entre l’Etat du Minnesota et le Bureau ovale.

L’opération, baptisée Metro Surge, vise officiellement les immigrants somaliens sans papiers. Des raids qui ont fini par déraper, avec la mort d’une Américaine de 37 ans, tuée par un agent à bout portant, alors qu’elle tentait de quitter les lieux en voiture.

«Le président Trump a essentiellement affirmé que le Minnesota est «corrompu» et «malhonnête» parce que ses responsables ont rapporté avec exactitude les résultats des élections et que ces résultats ne l'ont pas déclaré vainqueur» Selon la plainte de l’Etat du Minnesota

L’Illinois a fait de même, de son côté, car l’Etat, lui aussi démocrate, considère que cette répression orchestrée par Donald Trump violait la «Constitution américaine et portait atteinte aux droits des États». Il faut dire que Chicago est également le théâtre de raids particulièrement musclés depuis plusieurs mois.

Plus précisément, et selon le New York Times, «l’Illinois a demandé à un juge d'empêcher les services des douanes et de la protection des frontières des États-Unis de mener des opérations de contrôle de l'immigration civile dans l'État sans autorisation expresse du Congrès».

Un officier à la retraite s’en prend à Pete Hegseth

Pour ne rien arranger, et dans une tout autre affaire, le sénateur démocrate américain Mark Kelly a déposé simultanément une plainte contre Pete Hegseth, le secrétaire américain à la Défense. Objectif? Faire annuler la lettre de condamnation du patron du Pentagone, qui veut baisser la rente de Mark Kelly, officier de la marine à la retraite.

Mark Kelly poursuit Pete Hegseth en justice. Image: AP

«Sa croisade anticonstitutionnelle contre moi envoie un message glaçant à tous les militaires retraités: si vous osez critiquer le président ou le secrétaire à la Défense, vous serez sanctionné, menacé de rétrogradation, voire poursuivi en justice» Mark Kelly

Le litige porte sur une vidéo dans laquelle Kelly expliquait aux soldats américains qu'ils peuvent refuser d'obéir à des ordres illégaux, dans le cadre d'opérations militaires américaines controversées au niveau international. Une bataille qui dure depuis un certain temps entre les deux hommes.

(fv)